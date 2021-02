Leitinho lamenta falecimento de José Roberto Moretti, das Bacias PCJ

O prefeito de Nova Odessa/SP, Cláudio José Schooder, o Leitinho, lamenta profundamente o falecimento do professor e engenheiro civil José Roberto Moretti, importante liderança regional nas questões de segurança hídrica, gestão de recursos hídricos e bacias hidrográficas da nossa região e do Estado. Leitinho externa suas condolências à família e amigos do professor Moretti.

Referência na gestão dos recursos hídricos e secretário-executivo dos Comitês PCJ, ele não resistiu as complicações da Covid-19 e faleceu na tarde desta quinta-feira, 04 de fevereiro, aos 61 anos. “O professor Moretti realizava um grande trabalho em prol da nossa região, era uma pessoa admirada por todos, e seu conhecimento nos fará muita falta”, lamentou Leitinho.

Referência no segmento, Moretti participou ativamente da estruturação do sistema de gerenciamento nas Bacias PC no início dos anos de 1980 e a consequente implantação, em 1993, dos Comitês PCJ, e em 2009 da criação da Fundação Agência das Bacias PCJ.

Moretti também atuava como diretor da Bacia do Médio Tietê do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) e desempenhou papel central na construção dos comitês de bacias hidrográficas paulista e federal dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ e PCJ Federal), bem como na formulação de políticas públicas para a gestão de recursos hídricos em âmbito estadual e nacional.

Esteve à frente da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ entre 1999 e 2015, tendo retornado em 2018 à função, que sempre desempenhou com exemplar competência e dedicação. Muito querido pelos membros dos Comitês PCJ e pelos demais espaços profissionais nos quais atual atuou.

Atuou em parcerias importantes como das negociações das renovações das Outorgas do Sistema Cantareira, em 2004 e 2017, que garantiram mais água para a região, nos processos de sensibilização da sociedade com os programas de educação ambiental e teve papel central na estruturação dos Comitês PCJ, um dos mais desenvolvidos e consolidados do Brasil. Ele também contribuiu significativamente na implantação da Cobrança pelo Uso da Água nas Bacias PCJ.

Moretti além de ser graduado em engenharia civil pela Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo), possuía mestrado em Agronomia pela Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) e doutorado em engenharia civil pela USP. Os anos de experiência na área de engenharia e de gestão de recursos hídricos lhe renderam o convite para atuar como professor universitário e de pós graduação na Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba.

Nos Comitês PCJ, Moretti atuou como secretário executivo desde 1999, ficando ausente dessa função apenas por dois anos, entre 2015 e 2017. O enterro aconteceu na tarde de quinta-feira, 04 de fevereiro, no cemitério Parque da Ressureição, em Piracicaba/SP. Não houve velório devido às restrições por conta da pandemia de Covid-19.