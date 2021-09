Leitinho faz ‘tarde com povão’ no Paço

Na terça-feira (31/08), o prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) realizou mais um atendimento a cidadãos agendados no saguão do Paço Municipal, mas com um “reforço” importante na equipe: o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho. Foi a primeira vez que o vice-prefeito participou do atendimento, iniciativa de transparência adotada pela atual gestão que é presencial e semanal, realizada sempre que a agenda permite. Normalmente, os atendimentos são pré-agendados e acontecem no período da manhã, em um determinado dia da semana.

O programa – que surgiu no início deste ano, mas que só pôde ter continuidade após a fase emergencial do Plano São Paulo – tem a intenção de ouvir os munícipes em relação a problemas e demandas de todas as áreas de atuação do Poder Público Municipal, incluindo habitação, reclamações de barulho, denúncias, pedidos de cestas básicas e de renegociação de débitos, entre outras demandas. Empresários interessados em apresentar projetos e novas tecnologias à Prefeitura também são atendidos nestes “gabinetes”

Depois de ouvir cada cidadão, a equipe de assessores presente no local, junto com o prefeito, o encaminha para a secretaria municipal mais adequada, para que a pasta possa atender às solicitações da pessoa. “Queremos ajudar quem realmente precisa, por isso estamos aqui”, pontuou o vice-prefeito Mineirinho.

O prefeito também participou do atendimento, ajudando os moradores a procurarem uma melhor solução para seus problemas, além de proporcionar uma conversa atenta e pessoal com cada pessoa que passa pelo Paço. “(O atendimento presencial) é um contato pessoal importante do gestor público com a nossa população. Nós queremos ajudar, por isso precisamos ouvir. Nossa intenção aqui é trabalharmos juntos com a população para não prejudicar ninguém, e analisar todas as possibilidades possíveis para ajudar essas pessoas”, disse Leitinho.

O projeto tem acontecido toda semana, ainda que sem “dia certo” devido à agenda corrida do prefeito. O prefeito é sempre acompanhado de assessores e secretários para ouvir e entender a população de Nova Odessa.

Nesta terça-feira, por exemplo, prefeito e vice-prefeito estavam acompanhados pelo chefe de Gabinete Rafael Brocchi, pela secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Miriam Cecília Lara Netto, pelo secretário-adjunto de Assuntos Jurídicos, Robson Paulo, e pelo secretário-adjunto do Meio Ambiente, Bruno Crema, entre outros assessores, direcionando o cidadão ao representante da pasta mais adequada para dar continuidade e solução ao problema ou reivindicação.

“Queremos ser parceiros da população. Poderíamos só ignorar todo mundo, mas não é assim que nosso governo age, queremos que as pessoas possam resolver seus pedidos aqui comigo e com a equipe da Prefeitura”, finalizou o chefe do Executivo.