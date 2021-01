Leitinho faz reuniões com servidores e pede empenho e respeito a todos

O prefeito de Nova Odessa, o médico veterinário Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), e seu vice-prefeito, Alessandro Miranda, o “Mineirinho” (também do PSD), realizaram na segunda-feira (04/01), logo pela manhã, uma série de reuniões com equipe de governo e servidores públicos municipais, no Auditório do Paço Municipal. Leitinho conversou com sua equipe de primeiro escalão, com os servidores comissionados e com os servidores de carreira que ocupam funções gratificadas, pediu empenho de todos e respeito a todos que atuam em prol da população da cidade, independente de cargo ou função.

No primeiro encontro de trabalho, às 7h, o prefeito reiterou a seus secretários e secretários-adjuntos já nomeados – sua equipe de governo – o pedido por empenho para fazer uma gestão “que dê orgulho ao povo de Nova Odessa”.

Orientou também os novos titulares a conversarem com as equipes das diversas pastas que compõem a Administração Municipal ao longo dos próximos dias, visando a produção de um relatório do atual estado da Prefeitura, que deve ser apresentado nos próximos 15 dias. Tais relatórios, por sua vez, vão servir de base para o planejamento dos primeiros 100 dias do novo governo.

“Não somos técnicos, somos políticos, vocês são os gestores de cada pasta, de cada setor. São nossa equipe de governo, e lá na frente nós vamos cobrar vocês. A grande maioria dos servidores municipais (efetivos) é de pessoas dedicadas à população, gente empenhada. Mas sempre dá para melhorar. Não vamos olhar pelo retrovisor, todos queremos o bem de Nova Odessa. Vamos trabalhar juntos para realizar as mudanças que a população pediu. E são muitos os desafios”, discursou o prefeito.

“Todos temos que olhar a Prefeitura como uma empresa, cujo cliente é o cidadão. Temos que ter metas, objetivos. Pegar o carro andando é complicado, é tudo novo tanto pra gente quanto para o servidor efetivo. Mas vamos pegar o ritmo rapidamente, sempre tratando todos – servidor e população – com toda a educação”, completou o vice Mineirinho.

O segundo encontro do dia foi com o pequeno grupo restante de comissionados da Prefeitura. Neste caso, Leitinho e Mineirinho reforçaram a mensagem de que todos serão tratados com todo o respeito pela nova equipe de secretários e adjuntos, até que novos profissionais sejam nomeados para estes cargos.

Ambos também solicitaram a esse grupo que atendam às demandas e tirem todas as dúvidas dos novos gestores, para garantir uma transição suave entre governos, sem quaisquer impactos ou prejuízos no atendimento à população. Após uma primeira semana de avaliação das atividades e do desempenho de cada um, nova reunião deve ser realizada com esse grupo, adiantou o prefeito. “A época da eleição já passou, temos agora que administrar para 60 mil pessoas. Não guardo mágoas”, repetiu o prefeito.

EFETIVOS

Por fim, Leitinho se reuniu com os servidores de carreira que ocupam funções gratificadas, ou seja, “atribuições especiais assumidas em caráter excepcional e temporário por ocupantes de cargos de provimento efetivo em acréscimo àquelas inerentes aos postos” de origem. O prefeito lembrou ser, ele próprio, um servidor público concursado na Prefeitura de Sumaré, e que por isso sabe reconhecer a importância do funcionalismo.

Neste caso, eles podem retornar às funções originais, serem mantidos nas funções atuais ou terem sua experiência aproveitada em outras funções, explicou o prefeito. Não há prazo para uma definição, e cada situação será analisada pelo respectivo secretário.

“Foram feitas coisas boas, mas temos muito o que melhorar, e muito pra fazer que não foi feito. Vamos fazer diferente, pelo bem do nosso município. Vamos fazer uma administração voltada às necessidades da população de Nova Odessa. Estamos de passagem aqui, temos ‘contrato’ para quatro anos, mas vocês vão permanecer”, completou.

No geral, no entanto, Leitinho informou aos três grupos que a atual gestão vai procurar reduzir o impacto dos cargos não efetivos e das funções gratificadas nas finanças municipais, conforme compromisso assumido anteriormente por ele e Mineirinho – desde que não haja impactos negativos no atendimento à população.

NO PAÇO

Ao final dos encontros da manhã de segunda-feira, Leitinho e Mineirinho percorreram todos os departamentos situados no Paço Municipal, se apresentando aos servidores, desejando feliz ano novo e, novamente, pedindo que todos mantenham o empenho no atendimento do cidadão novaodessense. No início da tarde, em meio a uma extensa agenda de reuniões, ambos aproveitaram para almoçar no refeitório da Prefeitura, na Avenida João Pessoa, ao lado do Paço, antes de retomarem a agenda de trabalho.