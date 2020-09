Leitinho faz convenção e deixa vice em aberto

O vereador e quase candidato a prefeito Leitinho Schooder fez a convenção de seu partido, PSD, com mais dois outros parceiros- PTB e PMN- na noite desta segunda-feira. Não foi anunciado o candidato a vice na chapa. O nome do candidato a vice ainda não foi decidido mas, um dos cotados é o empresário Alessandro Miranda (Mineirinho).

A coligação se chama “Juntos por Nova Odessa” e tem até o final do mês para apresentar o nome que vai compor chapa com Leitinho. O vereador de quatro mandatos tem o apoio do deputado Dirceu Dalben e o prefeito de Sumaré.

O PV do também vereador e também quase candidato Tiago Lobo realiza esta noite sua convenção. O partido recebe o apoio do PSB do sociólogo Matheus Tognella.