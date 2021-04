Leitinho explica ações contra Covid-19 à promotora

Prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu na tarde da quinta-feira (31) em seu gabinete a promotora pública em Nova Odessa e integrante do MP-SP (Ministério Público Estadual), Beatriz Binello Valério, para detalhar as ações que a nova gestão municipal vem tomando para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, principalmente para manter a capacidade de atendimento dos pacientes graves da doença.

Também participaram da reunião o secretário municipal de Saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues, e a secretária-adjunta da pasta, Sheila de Moraes. Ao final do encontro de trabalho, a promotora reafirmou ao prefeito que espera que os gestores públicos tomem todas as medidas ao seu alcance para mitigar os efeitos da pandemia e atender aos pacientes – o que o prefeito garantiu que está fazendo.

Leitinho começou falando da ampliação expressiva dos “leitos Covid” na Rede Municipal de Saúde desde janeiro, quando ficou claro que a capacidade anterior de atendimento poderia não ser suficiente para o já previsto agravamento da pandemia e aumento do número de casos leves e graves da doença – como de fato aconteceu. “Saímos de uma média de 40 atendimentos por dia em janeiro para 160 em março”, lembrou o chefe do Executivo.

No começo do ano, eram 12 os leitos para paciente do novo coronavírus disponíveis na Rede Municipal de Saúde, todos na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, referência para o tratamento da doença. Desde então, foram criados mais 6 leitos, depois mais dois, e a UT conta atualmente com 20 – todos com capacidade de oxigenação dos pacientes.

Pacientes

Em março, com o número de pacientes da UR já próximo da capacidade máxima, foi criada uma ala respiratória em uma área totalmente isolada do Hospital e Maternidade Municipal, no Bosque dos Cedros, com mais 11 leitos. Por fim, estão em fase de instalação mais 16 leitos na UR do Alvorada – totalizando 47 “leitos Covid”, quase quatro vezes mais que em dezembro.

Além disso, para enfrentar esse pico da pandemia, ele explicou à promotora que a Prefeitura de Nova Odessa deflagrou uma “caça” a novos equipamentos, conseguindo adquirir, nos últimos 15 dias, cinco monitores de sinais vitais do tipo multiparâmetro, 20 bombas injetoras de soro e medicamentos e, principalmente, oito novos respiradores para as unidades respiratórias da Rede Municipal (sendo três deles doados pela Coelho Engenharia e Imobiliária).

Os respiradores foram buscados quarta-feira passada na fábrica, em Itajubá, Minas Gerais. Todos os novos equipamentos já estão à disposição da equipe da Saúde Municipal para uso no atendimento de pacientes graves da Covid-19, tanto na UR quando na ala respiratória do Hospital.

No total, apenas na compra destes 30 novos equipamentos (33 se contados os três respiradores doados), a Prefeitura de Nova Odessa investiu R$ 410.500,00. Segundo a Secretaria Municipal de Administração, o valor representa uma “economia” de R$ 55.500,00 (o equivalente a -11,9%) com relação ao preço médio de mercado destes três itens atualmente – isto quando é possível encontrá-los à venda.

A lista de equipamentos inclui ainda cinco aparelhos de ar condicionado de grande porte doados por um grupo de empresários da cidade, e que já foram instalados na UR do Alvorada, garantindo conforto térmico para a equipe e para ajuda na recuperação dos pacientes. Outros aparelhos do tipo foram recebidos em doação pela Municipalidade após um apelo do prefeito, e devem ser instalados em breve em prédios da Rede de Saúde.