Leitinho escolhe candidata a vereadora tucana para comandar Fundo Social

O prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) escolheu a empresária Juçara Rosolen para presidir o Fundo Social de Solidariedade em Nova Odessa. Ela tem 53 anos e foi escolhida para o cargo que não possui remuneração pelo papel já exercido ao longo dos últimos anos na área social. Anteriormente o órgão era comandado pela então primeira-dama Andréa Souza.

Juçara é formada em Pedagogia pelo Unisal e licenciada em Letras pelas Faculdades Integradas Maria Imaculada, além de bacharel em Direito pela Unip e pós-graduada em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale. Atua há mais de 20 anos em serviços previdenciários administrativos na região e há 12 anos fundou o Grupo Aposerv.

Como sempre tem feito ao anunciar o nome de seus escolhidos, Leitinho enfatizou a qualificação técnica e o currículo de Juçara. No entanto, a divulgação oficial não menciona que ela foi candidata a vereadora pelo PSDB nas eleições de 2020, com o nome de ‘Juçara Rosolen da Aposerv’. Ou seja, estava no campo oposto ao do novo prefeito, apoiando o concorrente de Leitinho, Dr. Lourenço.

“A Juçara é uma pessoa muito conhecida na cidade por sua atuação no social, e muito capacitada para o cargo. É querida e respeitada por todos e tem um olhar diferenciado para os mais humildes, exatamente como venho pedindo para minha equipe de governo”, enfatiza o prefeito Leitinho.

“Trabalhar na área social é algo que me traz muita satisfação. Há muitos anos sou colaboradora do Fundo Social de Solidariedade e tive a honra de participar de várias ações em prol dos idosos e das famílias que mais precisam”, destaca a nova presidente. “Sinto-me preparada para superar esse novo desafio e trabalhar para a população que precisa da ajuda do Poder Público”, conclui Juçara.

Apesar dos atributos técnicos, Leitinho vem claramente fortalecendo o seu grupo político. Esta semana o prefeito também havia trazido o 1º suplente do PSDB, Rodinei Aparecido Rodrigues (o Lico), que assumiu cargo comissionado na concessionária de saneamento Coden Ambiental. Agora, traz para o seu governo a 4ª suplente do partido tucano.