Leitinho envia carta de solidariedade à Ucrânia e recebe resposta

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, tem se mostrado bastante consternado nas últimas semanas com as informações sobre a guerra na Ucrânia – entre outras razões humanitárias, também pelo fato de que Nova Odessa traz, em seu nome, uma homenagem a Odessa, cidade litorânea ucraniana que inspirou Carlos Botelho a projetar e desenhar o Núcleo Colonial, no início do século 20.

O chefe do Executivo enviou inclusive, no último dia 07/03, uma carta de solidariedade com o povo ucraniano ao embaixador do país no Brasil, Rostyslav Tronenko, recebendo uma resposta assinada pelo encarregado de Negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tkach. Antes, já no dia 27 de fevereiro, ele havia feito um post com teor semelhante – uma mensagem de solidariedade ao povo ucraniano – em suas redes sociais pessoais.

Na carta do dia 07, Leitinho afirma ao embaixador que, “desde a deflagração do conflito que afeta a Ucrânia, nossos pensamentos e orações estão com a população deste grande país. Rezamos diuturnamente para as hostilidades cessem o mais rapidamente possível e para que mais nenhuma vida humana seja perdida. Porque a vida é o dom mais precioso de Deus”.

“Nossa cidade, Nova Odessa/SP, foi fundada em 1905 como Núcleo Colonial para receber imigrantes europeus, e ganhou seu nome em homenagem a uma linda cidade litorânea da Ucrânia, Odessa. Apesar de não termos recebido aqui uma colônia da Ucrânia, não há como não termos um sentimento de ligação com o povo de Odessa e do país, que sofre nesse momento com a guerra e seus efeitos”, acrescentou.

“Por isso, eu estou rezando todo dia pelo povo da nossa cidade irmã e da Ucrânia como um todo, para que o diálogo e a paz retornem e para que vocês possam viver suas vidas com normalidade novamente”, finalizou o prefeito novaodessense.

“Obrigado por suas cartas e apoio sincero à Ucrânia. Pedimos desculpas por não ter tido tempo de responder imediatamente. Essas cartas de apoio com a oferta de ajuda concreta aos refugiados ucranianos são muito importantes para nós, especialmente da prefeitura da cidade com nome tão nativo para nós”, respondeu Anatoly Tkach.

HOMENAGEM

Ao lado do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, Leitinho voltou a falar sobre sua consternação com os efeitos do conflito nas vidas das mulheres ucranianas – e também russas – durante a homenagem às servidoras públicas municipais, no Dia das Mulheres (08 de março).

“Falando às mulheres da Ucrânia, comprei esse vaso de rosas brancas simbolizando a paz. Essas mulheres estão perdendo seus filhos, seu lar, têm que sair correndo e ir embora, deixando toda a sua história para trás, têm que ir para outros país. E seus maridos ficam, para defender a Ucrânia. Então dedico essas rosas às mulheres da Ucrânia, e também às mulheres da Rússia, que são vítimas e também sofrem com essa guerra da mesma forma, estão chorando a cada dia esperando seus maridos, seus filhos voltarem da guerra”, discursou o prefeito de Nova Odessa a cerca de 80 mulheres presentes ao auditório do Paço.