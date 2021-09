Leitinho entrega primeiros 30 prêmios do ano do IPTU Premiado

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, entregou na manhã da quinta-feira (23/09) os primeiros prêmios do Programa IPTU Premiado de Nova Odessa referentes ao exercício 2021. Foram entregues os cartões aos 30 sorteados com os prêmios de maior valor, de R$ 500 a R$ 5 mil – totalizando R$ 42,5 mil “injetados” no Comércio da cidade nesta primeira entrega, já que os valores só podem ser gastos localmente.

Leitinho que estava acompanhado dos vereadores Oseias Jorge e Marcia Rebeschini, conversou e tirou fotos com todos os premiados, e ouviu relatos da importância do prêmio neste momento para muitos dos contribuintes que pagaram seu imposto em dia neste ano.

“Esse prêmio vem em boa hora, porque as coisas estão muito caras, ainda mais com essa pandemia”, comemorou Dorvalino Guimarães, premiado que mora no Jardim Alvorada. “Esse dinheiro chega num momento muito importante para minha família. Vale a pena pagar o IPTU em dia em Nova Odessa. Agora mesmo vou fazer uma bela compra no mercado”, adiantou Ailton Ferreira, também do Alvorada.

“É muito incentivador para a população pagar o IPTU em dia. Esse prêmio chega e boa hora pra mim também. Agora com a pandemia, a gente acumulou algumas dívidas e agora podemos colocar tudo em dia. Também vai ajudar no enxoval do meu neto, que nasce em fevereiro, porque minha filha está desempregada”, finalizou dona Joelina Teixeira Santos, que tem um imóvel no Jardim Marajoara.

“Vocês estão ajudando a Administração, quem paga em dia o IPTU nos ajuda na folha de pagamento dos servidores, na compra de remédios, na manutenção da cidade. Temos agora também o RefisNO (Programa de Recuperação Fiscal de Nova Odessa) para ajudar os demais que tiveram dificuldades financeiras, mas o mais importante para nós são vocês, que pagam em dia e nos ajudam a colocar a prefeitura para funcionar”, agradeceu Leitinho.

“Com a pandemia, muitos comércios ficaram muito tempo fechados, muitos pais e mães perderam seus empregos ou sua fonte de renda, e esse IPTU Premiado também vai ajudar a aquecer nosso Comércio, é um meio também de ajudar nosso comerciante nessa retomada da Economia”, acrescentou o chefe do Executivo.

ENTENDA

O IPTU Premiado foi implantado em Nova Odessa como forma de reconhecer e valorizar os contribuintes que pagam os seus tributos em dia. Estando em dia com o Imposto Predial e Territorial Urbano, mesmo que parcelado, os contribuintes concorrem anualmente a centenas de prêmios, que vão de recargas de celular pré-pagos a cartões de compra com valores de até R$ 5 mil reais, para serem gastos no Comércio local – incluindo supermercados, farmácias, postos de gasolina, restaurantes, serviços diversos, etc.

Todos os sorteios têm como referência as extrações da Loteria Federal. O sistema utiliza o número do cadastro do imóvel do contribuinte para apuração dos ganhadores, de acordo com o decreto de regulamentação da lei, disponível no site do IPTU Premiado – o www.iptunovaodessa.com.br.

“A Prefeitura continuará estabelecendo um relacionamento dinâmico com os contribuintes, no que diz respeito as informações sobre o IPTU cobrado e arrecadado. Avisos continuam sendo feitos para que os cidadãos saibam sobre vencimentos e até mesmo retorno dos recursos arrecadados na forma de obras e serviços para cada bairro. Participe do Programa IPTU Premiado. Faça sua inscrição no site www.iptunovaodessa.com.br, fique em dia com o seu IPTU e boa sorte”, completou a empresa que opera o programa.