Leitinho entrega novo armamento pesado à Guarda Municipal

O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder entregou nesta quarta-feira (23/02) à GCM (Guarda Civil Municipal), oficialmente, o novo armamento pesado adquirido pela Prefeitura de Nova Odessa. A compra faz parte de um processo de modernização do equipamento da corporação iniciado ano passado pela atual gestão. O investimento da Prefeitura foi de R$ 125 mil, com recursos próprios.

A entrega foi feita na sede da GCM, na presença do chefe de Segurança do Município, coronel Carlos Fanti, do vereador Paulinho Bichof e do comandante da Guarda, Luciel Carlos de Oliveira. Também foi entregue uma algema de tornozelo doada à corporação pelo vereador. As armas são personalizadas a laser com o brasão do Município, a marca da Guarda e o número de patrimônio, dificultando seu extravio.

Este primeiro “pacote” adquirido inclui dois fuzis carabina calibre .40, uma espingarda tática “pump” calibre 12, oito pistolas calibre 9mm com corpo em polímero e 7 mil munições dos calibres .40 e 9mm.

O novo armamento pesado já está sendo colocado em utilização pelo comando da corporação, pois todos os agentes estão passando, gradualmente, pelo treinamento específico de adaptação aos novos calibres, de 40 horas teóricas e 100 disparos “práticos” em estande, que os “habilitam” para os novos modelos.

O prefeito e o coronel Fanti adiantaram ainda que já está em andamento o processo de aquisição de um escudo balístico e de novos coletes balísticos para os guardas, e a compra de mais armamento deve ser anunciada em breve, na sequência deste processo de modernização do armamento. A corporação também deve receber, em breve, novas viaturas.

“Nossos valorosos GCMs ainda utilizam as pistolas calibre 380 que têm 15 anos de uso, o que aumenta o risco de falha da arma. Estamos começando agora a substituição gradual pelos novos modelos 9mm, que trazem mais segurança para nossa população e também para o próprio agente de Segurança, que numa abordagem nunca sabe qual o tipo de arma que os bandidos têm. Isso traz maior sensação de segurança para nossos guardas, para o cidadão e para os empresários”, afirmou o prefeito Leitinho.

“Parabéns ao prefeito, ao coronel Fanti e ao comandante Luciel por essa aquisição. Com ele, tenho certeza que vão melhorar e muito as condições de atuação dos nossos agentes de Segurança da Guarda Municipal. São armas modernas, de rápido recarregamento e capacidade muito maior, muito mais eficientes”, declarou o vereador Paulinho Bichof.

“Essa aquisição é um compromisso do nosso prefeito Leitinho, demonstrando a valorização da nossa Guarda Municipal pela gestão. São armas modernas, de modelos indicados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, as mesmas que são utilizadas, por exemplo, pela Polícia Federal, com maior durabilidade, segurança e precisão. As carabinas, por exemplo, são de um tipo que não dá pane”, acrescentou coronel Fanti.

“A modernização do armamento se faz necessária, e o prefeito sempre teve bons olhos com nossa instituição, sempre foi preocupado com a segurança do guarda. Porque para o agente proporcionar a segurança para o cidadão, ele tem que ter primeiramente a sua segurança – e esse novo armamento traz isso. Além do escudo balístico que está para chegar, a breve troca dos coletes balísticos de nível II-A para os de nível III-A também vai oferecer maior proteção aos nossos agentes”, finalizou o comandante Luciel, da GCM.