Leitinho terá empresário Mineirinho vice

Depois de confirmar em convenção municipal realizada na noite de segunda-feira (14) a candidatura de Cláudio José Schooder, Leitinho, a prefeito de Nova Odessa, o PSD anunciou nesta quarta-feira (16) o empresário Alessandro Miranda, Mineirinho, como vice. Os majoritários do PSD têm o apoio do PMN e do PTB na coligação que recebeu o nome de Juntos por Nova Odessa e que conta com 25 candidatos a vereador (9 mulheres e 16 homens).

Leitinho tem 50 anos, é médico veterinário e vereador há 16 anos. Foi o candidato mais votado para o Legislativo nas últimas eleições. É defensor da causa animal e de um modelo de governo mais humano e participativo. Ele afirmou que a sua candidatura a prefeito foi um pedido da população. “As pessoas estão clamando por mudanças, reconhecem que eu faço uma política séria e entendem que eu devo usar a minha experiência como vereador para governar a cidade e combater a corrupção. Eu amo Nova Odessa e o meu principal objetivo é cuidar da nossa gente e dos animais, com atenção especial para a população que mais precisa e que há muito tempo vem sendo esquecida”, avaliou.

O vice, Alessandro Mineirinho, disputa uma eleição pela primeira vez. Ele tem 42 anos, é empresário em Nova Odessa no ramo de veículos utilitários e teve passagens pelo Banco Panamericano e Banco Safra como operador de crédito. Convive de perto os desafios do empreendedorismo. “Esse projeto de vice-prefeito não fazia parte da minha vida. Mas acabei aceitando o convite do PSD porque eu conheço a história do Leitinho e sei que posso somar forças com ele para melhorar a vida do povo de Nova Odessa. Ele nunca se vendeu, sempre esteve defendendo os interesses da população. Acredito que juntos podemos vencer esse desafio”, afirmou Mineirinho.