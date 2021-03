Leitinho emplaca emenda de R$1 milhão com deputado

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, confirmou na sexta-feira (05/03) mais uma emenda parlamentar para Nova Odessa. Desta vez, o dinheiro foi conquistado junto ao deputado federal Roberto Alves (Republicanos). Trata-se de uma emenda no valor de R$ 1 milhão para a Rede Municipal de Saúde. O anúncio ocorreu durante reunião no gabinete do deputado, na região do Jardim Proença, em Campinas. O prefeito estava acompanhado do secretário municipal de Governo, Marco Russo.

“O deputado é um amigo de longa data, está radicado politicamente em nossa região, e fiz questão de visitá-lo em seu escritório parlamentar na cidade de Campinas. Já estávamos conversando sobre emendas parlamentares para Nova Odessa e hoje tivemos a grata satisfação de receber pessoalmente do deputado o comunicado oficial de que a nossa cidade receberá uma emenda de sua autoria no valor de R$ 1 milhão para a Saúde Municipal. Sem dúvida, é um valor importantíssimo, ainda mais que estamos num período de pandemia e nossa Administração tem por objetivo criar cinco leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) no Hospital e Maternidade de Nova Odessa. Sem dúvida nenhuma esse valor será muito bem vindo e empregado, fazendo a diferença na mudança que tanto queremos na Saúde. Nosso objetivo é cuidar das pessoas, é salvar vidas”, destacou Leitinho.

O deputado federal Roberto Alves está em seu terceiro mandato no Congresso Nacional, em Brasília. Ele foi deputado estadual e vereador em Campinas. Durante o encontro, o deputado agradeceu a visita do prefeito Leitinho e disse que seu gabinete estará sempre aberto para a população de Nova Odessa. “Nesta manhã, recebi em meu escritório político o prefeito de Nova Odessa e o Marco Russo, seu secretário de Governo. Nosso gabinete está sempre aberto a vocês e ao povo de Nova Odessa, e continuaremos seguindo firmes na missão de trazer melhorias para as cidades do nosso Estado. Conte comigo”, afirmou o deputado.

Nas últimas semana, o prefeito Leitinho já havia confirmado R$ 1,1 milhão em emendas parlamentares, sendo R$ 600 mil garantidos em infraestrutura pelo deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL) e mais R$ 500 mil para a saúde pelo deputado federal Rui Falcão (PT). “O trabalho só está iniciando. Temos tratativas com outros deputados e em breve teremos boas novas para nossa cidade, tanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como no Congresso Nacional, em Brasília”, finalizou Leitinho.