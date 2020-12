Leitinho elogia atitude de Bill pré-transição

O prefeito eleito em Nova Odessa, Leitinho (PSD), elogiou o atual prefeito Bill (PSDB) por uma ação pré-transição. Bill autorizou que Leitinho usasse o plenário da prefeitura para apresentar sua equipe de governo. A apresentação aconteceu na última sexta-feira.

“Gostei da abertura da prefeitura pra gente fazer esse evento, que outras cidades geralmente o prefeito acaba barrando em alguns sentidos se a pessoa da oposição ganhou. Aqui não tive essa dificuldade, tenho mais é que agradecer”, disse Leitinho.

O prefeito eleito também afirmou que já teve uma reunião com Bill. “Já tive uma primeira conversa com o prefeito Bill, foi uma conversa muito boa, me deu algumas dicas da administração. Foi positivo”, contou.