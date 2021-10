Leitinho e Prof. Antonio anunciam recuperação de estradas rurais

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e o vereador Professor Antonio anunciaram a inclusão de duas estradas rurais de Nova Odessa no Programa Melhor Caminho. Serão totalmente recuperados um trecho de 700 metros da Estrada Eduardo Silva, também conhecida como “Estrada do Dodozinho”, e os 5,3 quilômetros da Estrada Soldado Constitucionalista, ambas na região da Fazenda Velha. Somados, os trechos têm 6 quilômetros e dão acesso aos bairros de chácaras Recanto Solar e Vale dos Lírios.

Prefeito e vereador participaram pessoalmente do anúncio das estradas rurais incluídas na nova etapa do programa, feito na última quinta-feira pelo Governo do Estado no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, em São José do Rio Preto.

Técnicos da pasta já haviam visitado Nova Odessa recentemente e vistoriado as duas estradas rurais indicadas pelo Poder Público Municipal para inclusão no programa. A contrapartida do Município será a eventual recomposição de cercas ou replantio de árvores. O cronograma dos serviços deve ser concluído dentro de seis meses.

O pedido de recuperação dessas duas vias rurais vinha sendo intermediado desde o primeiro semestre pelo vereador Professor Antonio junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, com aval do prefeito Leitinho – que oficializou o pedido no último dia 06 de outubro através de um documento endereçado ao secretário Itamar Borges, com quem o prefeito esteve reunido recentemente em São Paulo para tratar deste e de outros assuntos de interesse da cidade.

“É uma grande notícia para os moradores do Recanto Solar e do Vale dos Lírios e dos sítios e chácaras daquela região da Fazenda Velha. Nesse programa, o Estado vem e faz tudo, desde as obras de escoamento de água até a compactação do solo – só não faz asfalto, porque é um programa voltado para o produtor rural. Mas é uma melhoria muito importante, e quero destacar o empenho do Professor Antonio, que acompanhou cada passo dessas tratativas junto à Secretaria de Agricultura do Estado. Ele não mediu esforços para garantir essas melhorias”, afirmou o prefeito Leitinho.

“Assim que o Itamar Borges assumiu a Secretaria de Agricultura, fomos fazer essa tratativa, conversamos com seus assessores e fomos muito bem recebidos. Pedi para que a Secretaria indicasse o que poderíamos viabilizar para Nova Odessa graças a esse entusiasmo, esse dinamismo que o secretário trouxe para a pasta, e felizmente soubemos dessa possibilidade do Melhor Caminho”, acrescentou o vereador Professor Antonio.

O “Melhor Caminho” visa exatamente a “adequação e conservação de estradas rurais para o desenvolvimento do agronegócio e dos produtores locais, simplificando a vida do agricultor ao favorecer o escoamento da produção agropecuária, além de diminuir a erosão do solo e o assoreamento dos rios”. No anúncio do último dia 14/10, foram anunciadas obras em 5 mil quilômetros de vias rurais no âmbito do programa, começando ainda neste mês em algumas doas cidades beneficiadas.

Paralelamente, a Prefeitura de Nova Odessa mantém seu próprio cronograma constante de melhorias em estradas rurais do município, através das equipes da Secretaria de Obras e Planejamento. Esse serviço visa garantir as condições mínimas de escoamento da produção agrícola da cidade, bem como o acesso de muitos moradores de sítios e bairros de chácaras à suas residências.