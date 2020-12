Leitinho deve enfrentar oposição na presidência da câmara

O prefeito eleito em Nova Odessa para o pleito 2021 – 2024, o atual vereador Leitinho (PSD), pode ter que enfrentar a oposição na presidência da Câmara. Há articulações por parte do grupo tucano junto ao atual prefeito Bill (PSDB) para disputar o comando do legislativo.

Bill tem se reunido com seis vereadores eleitos este ano (3 PSDB, 2 DEM e 1 Podemos) e discutido vários assuntos, inclusive a presidência. Os nomes mais cogitados seriam o Pelé (PSDB), Wagner Morais (PSDB) e Tiãozinho (PSDB).

Já do lado de Leitinho, existe a possibilidade do Professor Antonio (PSD) tentar o espaço, ou articularem para o mais votado, Cabo Natal (Avante), porém, esse grupo é minoritário e dependeria de ‘desertores’ do lado comandado pelos tucanos.