Leitinho descola R$ 600 mil para infraestrutura com Rafa Zimbaldi

O prefeito de Nova Odessa, Leitinho Schooder/PSD, recebeu na terça-feira (16/02) uma excelente notícia do deputado estadual Rafa Zimbaldi/PL. O parlamentar anunciou a destinação de uma emenda de sua autoria, de R$ 600 mil em recursos do Orçamento do Estado, para a Prefeitura aplicar em obras de infraestrutura na cidade. A formalização do recurso deve acontecer já nos próximos dias. O anúncio foi feito pessoalmente, durante uma visita do deputado ao gabinete do prefeito no Paço Municipal.

Prefeito e deputado também conversaram longamente sobre os desafios da vida pública e da gestão de cidades como Nova Odessa e Campinas, respectivamente, bem como sobre os desafios da RMC (Região Metropolitana de Campinas) como um todo no atual momento de crise causada pela pandemia de Covid-19. Também participaram da reunião o chefe de Gabinete da Prefeitura, coronel Carlos Fanti, e o secretário municipal de Governo, Marco Russo.

“É isso que precisamos, de parceiros como o deputado, pessoas realmente comprometidas com nosso município e com a Região Metropolitana. Eu quero o bem do nosso município, o melhor para nossas população. E o trabalho dos deputados estaduais e federais é essencial para nos ajudar a obter recursos para obras, melhorias e serviços em Nova Odessa. Por isso repito e reforço sempre que a Prefeitura está sempre de portas abertas para quem quer ajudar a cidade, independente das cores partidárias, como é o caso do deputado Rafa Zimbaldi”, afirmou o prefeito Leitinho.

“Quero agradecer o carinho, a recepção, e reafirmar meu compromisso com o senhor, como prefeito, e com toda a população da cidade. Quero ser também o deputado de Nova Odessa, quero continuar fazendo um trabalho por toda a nossa Região Metropolitana, e reforço esse compromisso mandando esses R$ 600 mil para a área de infraestrutura e também abrindo outros espaços junto ao governo do Estado para atender as necessidades da população de Nova Odessa. Conte comigo, o meu gabinete é o nosso gabinete, o gabinete de Nova Odessa (na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo)”, afirmo Zimbaldi.

Rafael Fernando Zimbaldi, mais conhecido como Rafa Zimbaldi, 40 anos, é um empresário e político campineiro filiado ao PL (Partido Liberal), filho do ex-deputado federal Salvador Zimbaldi. Foi vereador em Campinas por quatro mandatos (no mesmo período em que Leitinho também foi vereador em Nova Odessa por quatro vezes consecutivas, a partir de 2005), chegando a presidir a Câmara Municipal por duas vezes.