Leitinho contrata o 3º prefeiturável pra sua gestão

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), confirmou que pretende contratar o Capitão Jackson Candian, que foi candidato ao Poder Executivo pelo Avante. Já fazem parte do governo o médico Nivaldo Luís Rodrigues, o Dr. Nivaldo, que concorria pelo Solidariedade e atua como secretário de Saúde, e José Lourenço Jorge Alvarenga, o Dr. Lourenço, candidato pelo PSDB, atual diretor hospitalar.

A informação foi revelada durante uma entrevista para a TV WA Notícias na noite desta segunda-feira (22). “O Capitão Jackson é a minha última aquisição. É um cara super inteligente, íntegro e honesto”, defende. “Ele vai me ajudar muito. Já me deu várias ideias e tinha no plano de governo dele algumas propostas que agora iremos colocar em prática”, reforça.

Leitinho explicou que Capitão Jackson será o responsável pela Guarda Civil Municipal, até então sob o comando do chefe de Gabinete, Coronel Carlos Fanti. “O Jackson vai me ajudar tanto na Prefeitura quanto na GCM”, frisa. Com isso, o prefeito aglutina as principais forças políticas em seu governo, somando quatro dos seis candidatos a prefeito da eleição passada.