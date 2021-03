Leitinho compõe Jari ‘tucana’ em Nova Odessa

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), tem se notabilizado neste começo de mandato – na parte política – por utilizar as ferramentas à sua disposição para arregimentar pessoas ligadas ao ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB). A Prefeitura publicou na quinta-feira (25), com data de 11 de março, decreto que nomeou membros para compor a JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infrações) no biênio 2021/22.

Através do decreto, Leitinho nomeou os seguintes integrantes para compor o órgão que analisa os recursos de multas de trânsito: Carla Cristina Magalhães (presidente), Carlos Edison Vaughan Junior, Carlos Alberto Dotta, Josias Florêncio de Queiroz Filho, Guilherme de Lucas Rodrigues Magalhães e Carlos Pereira Gomes.

Conhecido como Jó Queiroz, Josias era assessor da Prefeitura na gestão anterior. Chegou a ser secretário-adjunto de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. Já Vaughan Junior, chamado de ‘Batata’, também fez parte do governo passado, como assessor e diretor na área de Transportes. Por sua vez, Dotta é um apoiador de candidaturas tucanas à Prefeitura e à Câmara.

Como representante do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Americana e região, Carlos Gomes – o popular ‘Feijão’ – foi candidato a vereador pelo PCdoB em 2016, época na qual os comunistas apoiavam a reeleição do tucano Bill. Além disso, a maioria desses integrantes fez parte dos quadros da Jari na gestão do PSDB.

Para secretariar os trabalhos da Jari, Leitinho nomeou Simone Fernanda Martinhão Cobra, que apesar de servidora municipal concursada é filha da ex-assessora do falecido vereador Avelino Xavier Alves, o Poneis (PSDB). Conforme previsto na Lei Municipal 1.671, de 25 de junho de 1999, os membros da Junta Administrativa recebem uma gratificação pelo serviço.

Leitinho ainda bonificou mais pessoas ligadas à gestão do ex-prefeito Bill. No último dia 24 concedeu função gratificada, como Chefe de Seção, ao enfermeiro André Roberto de Barros, que concorreu a vereador pelo DEM e obteve 419 votos, ficando em 14º no geral e 3º suplente na legenda. Ele apoiava para prefeito José Lourenço Alvarenga, o Dr. Lourenço (PSDB).