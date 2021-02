Leitinho nomeia secretário de Finanças e completa 1º escalão

Depois de nomear o contador Brauner Antonio Feliciano como secretário-adjunto de Finanças e Planejamento da Prefeitura de Nova Odessa em 1º de janeiro, o prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) efetivou-o nesta semana como titular da pasta. Desta forma, “completa” a equipe de 1º escalão da nova gestão municipal.

“O Brauner é um profissional experiente, que já trabalhou em prol de Nova Odessa por muitos anos como diretor da Coden, e é muito admirado na cidade. Com certeza as Finanças do Município estão em boas mãos. Quem conhece o Brauner sabe o quanto ele é sério e detalhista com os gastos do dinheiro público, e é disso que precisamos”, comentou Leitinho.

Casado, 56 anos, radicado em Nova Odessa desde 1980, Feliciano é bacharel em Ciências Contábeis e com especialização em Contabilidade, Auditoria e Controladoria, ambos pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas. Sempre atuando na área de Recursos Humanos e Contabilidade, teve trajetória de 15 anos de trabalho na Coden Ambiental.

Nos dois primeiros anos na concessionária de saneamento Brauner atuava como contador e depois diretor-financeiro. Agora cuida dos segmentos de Contabilidade, Tesouraria, Tributação, Fiscalização e Rendas, além da Central de Atendimentos. “Fico muito satisfeito pelo reconhecimento do prefeito Leitinho, independente do título dado ao cargo”, destacou.

Pela Coden Ambiental, Brauner trabalhou nas gestões dos ex-prefeitos Manoel Samartin e Bill Vieira de Souza, que aliás se uniram nas eleições de 2020 em torno da candidatura de Dr. Lourenço a prefeito. No decorrer do governo tucano, o contador foi mandato embora sem mais explicações e Leitinho, inclusive, cobrou isso publicamente através da Câmara Municipal.