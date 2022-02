Leitinho comemora alta no emprego em 2021

Mesmo com uma parcial negativa em dezembro, o setor produtivo de Nova Odessa fechou 2021 com a criação de 1.621 novas vagas de trabalho com carteira assinada. O resultado anual é mais que o dobro de vagas criadas no ano anterior, 2020 – que fechou com saldo positivo de 719 novos postos de trabalho.

Em dezembro, os empregadores da cidade fecharam 401 vagas com carteira, mas a cidade vinha de um saldo bastante positivo até novembro. A mesma situação (saldo negativo em dezembro, mas positivo no ano) se repetiu nas demais cidades próximas.

É o que aponta a mais recente estatística oficial disponibilizada pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do MTE (Ministério do Trabalho). A quantidade de empregos formais criada ou perdida em determinado período é o resultado do total de admissões de trabalhadores no mesmo espaço de tempo, menos o total de demissões. Em Nova Odessa, por exemplo, as empresas contrataram 11.940 trabalhadores com carteira em 2021, e demitiram 10.319.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura de Nova Odessa, Samuel Marin, o excelente resultado de 2021 demonstra que a Economia vem se reaquecendo após o período mais severo da pandemia de Covid-19, que afetou boa parte dos setores produtivos mais “fortes” em Nova Odessa.

“Nova Odessa fechou o ano de 2021 com um saldo positivo de 1.621 postos de trabalho criados”. “É mais que o dobro superior ao saldo do ano de 2020, quando tivemos um saldo positivo de 719 postos de trabalho. Isso indica uma retomada da Economia em 2021, dado que a criação de novos postos de trabalho no ano passado mais que duplicou em relação a 2020”, apontou o gestor.

EXPECTATIVAS

Segundo Marin, no mês de dezembro, “houve uma redução nos postos de trabalho causada pelas demissões que normalmente serão compensadas no início deste ano, e também pela alta da inflação, que atinge diretamente no bolso da população, reduzindo o poder de compras e impactando nas vendas e nas contratações do segmento de Comércio”.

Mas, segundo o secretário, “a expectativa para 2022 é que a Economia seja ainda melhor que em 2021, porque que já estamos com a maioria da população vacinada e aguardamos o fim das restrições de circulação por conta da pandemia de Covid-19”.

“É muito positivo ver que as nossas empresas estão contratando, retomando e expandindo sua produção e ajudando a cidade, a região e o Brasil a sair mais rápido da crise. A Prefeitura está fazendo a sua parte vacinando nossa população contra a Covid”, comentou recentemente o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Para Marin, ao menos parte desse resultado positivo pode ser atribuído ao trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do PLT (Posto Local do Trabalho), do Banco do Povo e do Posto do Sebrae de Nova Odessa.

O PLT, por exemplo, busca informações diariamente junto às empresas e divulga de maneira eficiente as vagas de empregos que surgem aos munícipes que estão precisando. “O Banco do Povo, em parceria com o Sebrae, busca resolver as necessidades de crédito das pequenas empresas e, ao mesmo tempo, capacita os empresários através dos cursos do Sebrae, para que se desenvolvam e, também, gerem os empregos fundamentais para o crescimento da economia de nossa cidade”, finalizou o secretário.