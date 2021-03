Leitinho atrás de deputado pra conseguir verba pra saúde

Mais um deputado visitou nesta semana o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, o que pode resultar em mais recursos federais para aplicação no custeio da Rede Municipal de Saúde mantida pela Prefeitura de Nova Odessa. Trata-se de Herculano Passos, do MDB, que foi recebido pelo chefe do Executivo em seu gabinete, na manhã da terça-feira (16/03). Após uma longa conversa, Leitinho oficializou junto ao parlamentar o pedido de destinação de emenda de sua autoria de R$ 1 milhão para Saúde Municipal. O deputado se comprometeu a ajudar. Participou do encontro o secretário municipal de Governo, Marco Russo.

“Coloco meu gabinete em Brasília à disposição da população de Nova Odessa, através do seu prefeito Leitinho. No que precisar junto ao Governo Federal, estamos à disposição, podem contar com a gente – principalmente na área da Saúde, que assumo aqui o compromisso de ajudar. Às vezes, quase todo o recurso que entra no caixa de uma prefeitura vai para custeio e folha de pagamentos, e não sobra para investimentos – então uma emenda parlamentar destinada por um deputado pode ajudar muito um prefeito”, afirmou Herculano Passos.

Além disso, segundo ele, o trabalho de intermediação realizado pelos deputados junto aos diversos ministérios, bancos públicos e estatais também pode ser muito útil para uma prefeitura como a de Nova Odessa, “porque muitas vezes os programas federais representam verbas maiores para serem investidas nas cidades”. “Costumo acompanhar os prefeitos do Estado de São Paulo nestas visitas aos ministérios e estatais, em que muitas vezes viabilizamos projetos de muitos milhões através de programas federais. Farei esse trabalho também pelo prefeito Leitinho”, garantiu o parlamentar federal.

“É muito bom saber que podemos contar com mais um deputado federal por São Paulo para nos ajudar em nossos pleitos em Brasília, e também com recursos para aplicação direta na nossa Saúde Municipal, que está tão pressionada pela pandemia de Covid-19 e pela ‘fila’ de consultas e exames que veio do ano passado. Como eu digo sempre, as portas do meu gabinete estão sempre abertas para quem quer ajudar a população de Nova Odessa, porque nosso objetivo é preservar a vida, e Saúde é vida”, comentou o prefeito novaodessense.

Leitinho também conversou com o deputado sobre a gestão municipal – afinal, Passos foi prefeito de sua cidade por 8 anos consecutivos. “Fui vereador por quatro mandatos, então estou começando uma vida nova no Executivo. Mas o segredo é ter uma boa equipe técnica, porque somos políticos, não administradores. E estou cercado de pessoas competentes, que me ajudam em todas as áreas”, afirmou o prefeito.

Como exemplo, ele deu o caso das renegociações e repactuações contratuais junto a fornecedores de diversos serviços para a Prefeitura de Nova Odessa, cuja “economia” permitiu à nova gestão, no último Dia das Mulheres (08/03), anunciar o Programa NOS (Nova Odessa Solidária), através do qual será pago um auxílio emergencial municipal de R$ 200,00 por mês, durante três meses, para cerca de 1.640 famílias carentes do município já cadastradas em programas sociais até fevereiro.

DEPUTADOS

Desde janeiro, o prefeito de Nova Odessa já recebeu as visitas, ou visitou, diversos deputados estaduais e federais – entre eles o deputado federal Roberto Alves, o deputado federal Alencar Santana Braga, o deputado estadual José Américo Dias, o deputado federal Carlos Zarattini, e o chefe de gabinete do deputado federal Rui Falcão em Brasília, Francisco Campos, entre outros.

Com todos, o compromisso foi por recursos para a Saúde. O deputado estadual Dirceu Dalben, da vizinha Sumaré, também anunciou em fevereiro a destinação de recursos de emenda de sua autoria para aplicação no custeio da Rede Municipal de Saúde de Nova Odessa.