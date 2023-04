Leitinho anuncia convênio para Atividade Delegada da PM nas creches e escolas municipais

O prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho) e seu vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) se reuniram na tarde dessa terça-feira (11/04), no auditório do Paço Municipal, com autoridades policiais e mães de alunos para discutir novas ações visando ampliar a segurança nas escolas de Nova Odessa, tanto as públicas – municipais e estaduais – quanto as particulares.

Leitinho anunciou aos presentes que vai firmar com urgência o convênio para a “Atividade Delegada” de policiais militares em horário de folga nas creches e escolas da Rede Municipal. Para isso, um projeto de lei em regime de urgência deve ser enviado nos próximos dias à Câmara de Vereadores.

Estiveram presentes o major Roney, do 48ª BPM-I, o capitão Reverson Marcondes, da 1ª Cia da Polícia Militar de Sumaré, o delegado titular de Nova Odessa, Reynaldo Peres, o dirigente regional de Ensino, Haroldo Teixeira. A reunião contou ainda com as participações dos secretários municipais de Segurança, coronel Carlos Fanti, e de Educação, José Jorge Teixeira, e dos vereadores Márcia Rebeschini, Professor Antonio, Oseias Jorge, Paulinho Bichof e Cabo Natal. Havia ainda diretores de escolas privadas.

O chefe do Executivo reforçou que a Prefeitura vem tomando todas as medidas possíveis no momento para aumentar a segurança dos alunos, incluindo o convênio com a Polícia Militar para que os policiais possam atuar nas unidades municipais nos dias de folga.

“Não é um processo tão rápido, mas é importante para tranquilizarmos os pais. Vamos trabalhar no sentido de fazer esse convênio com a atividade delegada com a PM, para que ela possa fazer a segurança das nossas escolas. A contratação de uma empresa demoraria ainda mais, e haveria necessidade de remanejar verbas do Orçamento deste ano, que não tem previsão para isso”, explicou Leitinho.

“É importante os pais evitarem o pânico, não acreditar em fake news. É fundamental que os pais conversem com seus filhos, vejam com quem eles estão conversando no celular, na internet. O que não podemos é espalhar o pânico. Eu e meu vice Mineirinho estamos trabalhando para dar segurança a todas as escolas. Eu me comprometo a fazer esse convênio da atividade delegada. E peço aos vereadores aqui presentes que aprovem esse convênio o mais rápido possível”, frisou.

“Temos hoje um efetivo de 45 guardas municipais, 6 viaturas e estamos na contratação de mais dez guardas. As câmeras de videomonitoramento são fundamentais, são os ‘olhos’ que estamos ganhando nas escolas. E a partir de amanhã receberemos uma nova viatura para ajudar no policiamento”, comentou o coronel Fanti sobre a atuação reforçada da GCM (Guarda Civil Municipal).

“Com relação a essa violência gratuita que vem acontecendo nas escolas, devemos estar muito atentos e precisamos da colaboração dos pais, professores, diretores e da população em geral, para que nos informe qualquer eventualidade, qualquer problema que possa ocorrer nas escolas, qualquer comentário, isso nos ajuda muito. Estamos a postos para enfrentar o que possa vir a ocorrer”, disse o delegado Reynaldo Peres.

“As polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal estão se desdobrando para dar o máximo de segurança aos nossos filhos. Mas os pais precisam fazer sua parte. Rede social não tem fronteira, então é muito importante a participação dos pais, para que evitem divulgar esse tipo de mensagem, não podemos gerar pânico”, garantiu o major Roney.

“Temos que buscar parcerias para viabilizar soluções dentro das possibilidades legais. Vamos buscar informações e conhecimento junto aos especialistas para tomar a melhor decisão possível. Estamos construindo um protocolo de segurança junto aos nossos educadores, porque Nova Odessa nunca passou por uma situação análoga. Vamos ser transparentes nas medidas que vamos tomar para garantir essa sensação de segurança a todos vocês”, salientou o secretário de Educação, José Jorge.