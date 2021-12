Leitinho anuncia construção de prédio da UTI em Nova Odessa

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e seu vice Alessandro Miranda, o Mineirinho, anunciaram nesta última semana do ano a viabilização da mais importante obra na área da Saúde Municipal dos últimos anos: o início da construção, já em 2022, do prédio (obra civil) que vai acomodar a futura UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal). Paralelamente, a gestão municipal já busca recursos externos para a aquisição dos equipamentos necessários para operacionalizar o novo serviço.

“Vamos construir o prédio da UTI a partir de março. Será uma unidade totalmente moderna, com um acabamento de primeira linha. Quero entregar a obra da UTI no dia do aniversário de Nova Odessa, em 2023 – quem sabe já totalmente equipada e pronta para ser utilizada. Então essa seria uma conquista muito grande para cidade, porque se a UTI ajudar a salvar uma vida que seja, já terá valido a pena todo o esforço da nossa gestão”, afirmou Leitinho.

A obra civil do futuro prédio, anexo ao Hospital, foi viabilizada através de um novo acordo de contrapartidas com um empresário da Construção Civil muito atuando no mercado imobiliário da cidade – José Messias Sposito Junior, da Midas Incorporadora e Administradora Ltda. Atuaram também nesta negociação o chefe de Gabinete Rafael Brocchi, a secretária de Obras e Planejamento, Miriam Cecília Lara Netto, e seu secretário-adjunto Renan Cogo.

“Quero agradecer à secretária Miriam e ao engenheiro Renan por compreenderem nossa proposta, e a toda a gestão do prefeito Leitinho pelo apoio. Peço também que os médicos (da Rede Municipal de Saúde) acompanhem de perto todas as etapas da obra, para garantir a qualidade e a adequação dessa UTI. Sem o olhar o médico, a coisa pode não ficar o ideal. Estamos aqui para contribuir, não para ‘tirar’ nada da cidade na qual estamos inseridos”, afirmou o empresário.

“É uma parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada que nos permite realizar um grande sonho, atender uma demanda histórica, uma obra que eu tinha a obrigação de viabilizar porque prometi isso para a população de Nova Odessa. Agora quero ver esse prédio se construído, equipado e entrar em operação, ai sim vou ter a sensação de ter cumprido essa missão”, acrescentou o prefeito Leitinho.

“Nossa gestão quer ajudar a cidade a crescer de maneira sustentável e a população a ter cada vez mais qualidade de vida e tranquilidade, portanto ainda vamos pedir muita ajuda ao Messias e aos empreendedores. Não queremos nada para nós, mas para a população de Nova Odessa”, acrescentou o vice-prefeito Mineirinho.

“E, como disse o Mineirinho, ainda temos muito para realizar, então vamos precisar muito ainda do apoio dos empreendedores, empresários e deputados que estão nos apoiando, porque a capacidade de investimento (da Prefeitura) com recursos próprios é muito pequena. Até porque ‘herdamos’ muitas dívidas para pagar a longo prazo, de mais de R$ 33 milhões”, completou o prefeito novaodessense.

Atualmente, os pacientes de Nova Odessa que precisam de internação em leitos de alta complexidade do tipo UTI são encaminhados para hospitais públicos de referência na região, alocadas para o Município pela CROSS (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde) do DRS-7 (Departamento Regional de Saúde de Campinas).