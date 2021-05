Leitinho anuncia construção de nova represa e um parque linear

Visando garantir a segurança hídrica de Nova Odessa por muitos anos no futuro, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, anunciou nesta segunda-feira (24/05) de aniversário de 116 anos da cidade a construção de uma nova represa municipal na área alagadiça existente ao longo da Rua Fioravante Martins até ao cruzamento com a Avenida Ampelio Gazzetta, na região do Jardim São Manoel. Trata-se do primeiro reservatório de grande volume feito na cidade em quase 30 anos – o mais recente foi a Represa Recanto 3, em 1992.

Além de ampliar a capacidade de reservação de água bruta da cidade em até 20%, a obra vai incluir também um novo parque linear com pista de caminhada, ciclovia e paisagismo no entorno da nova represa, que será formada pelas águas das nascentes dos córregos Capuava e Piconi, entre outras fontes menores.

Estimada previamente R$ 3,7 milhões, a obra é fruto da renegociação de uma contrapartida a dois empreendimentos imobiliários da Cataguá Construtora e Incorporadora Ltda na cidade. A incorporadora vai destinar R$ 500 mil para projeto e licenciamento, mais R$ 2,1 milhões para as obras – o que passar desse valor deve ser arcado pela Coden Ambiental.

O termo de compromisso que garante o investimento na nova represa foi assinado recentemente pelo prefeito Leitinho e pelo presidente da empresa, engenheiro João Evangelista de Carvalho Filho. Acompanharam o ato o diretor presidente da Coden Ambiental, Elsio Álvaro Boccaletto, o diretor financeiro Hamilton Lorençatto e o diretor técnico Rean Gustavo Sobrinho, bem como a secretária municipal de Obras, a arquiteta Miriam Cecília Lara Neto, e sua equipe.

“É um projeto grande, completo. Para viabilizar essa importante obra, que vai garantir o abastecimento de água em Nova Odesa por muitos anos, a Prefeitura e a Coden conversaram com a empresa para ‘juntar’ os valores das contrapartidas dos dois empreendimentos da Cataguá. Assim, garantimos o valor necessário do investimento e a segurança hídrica da nossa cidade – que já é exemplo regional em Saneamento Básico. Estamos contribuindo para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade, com uma visão de futuro”, destacou o prefeito Leitinho.

‘JOIA’

“Quando aprovamos um projeto, é natural que a prefeitura da cidade exija uma contrapartida. Neste caso, o prefeito nos apontou a necessidade de garantir a questão da água de Nova Odessa. A represa que vamos construir em parceria com o Município vai garantir um aumento de 15% a 20% na capacidade de abastecimento, além de minimizar os alagamentos do córrego na Ampelio Gazzetta. Então é uma satisfação para a Cataguá participar dessa parceria nesse ‘megaprojeto'”, comentou Carvalho Filho.

“A Coden Ambiental vai fazer todo o acompanhamento da construção desse complexo com represa e infraestrutura de lazer. É uma água de qualidade, que vem de várias nascentes daquela região. Com a nova represa, teremos um incremento de 20% no nosso volume reservado, e a apenas 1,5 quilômetro da ETA (Estação de Tratamento de Água) 1, o que vai nos permitir uma tranquilidade no abastecimento por muitos anos. Essa obra é uma joia para o sistema de água da cidade”, comentou Boccaletto.

“Garantir uma maior capacidade de abastecimento de água é uma forma de assegurar também a qualidade de vida pela qual Nova Odessa já é conhecida na região. Além disso, o novo complexo vai resolver também uma questão urbana de drenagem que existe no entroncamento das duas avenidas. Por fim, a população vai ganhar um grande espaço de lazer e prática de atividades físicas. Essa parceria é um ‘pacote completo’ para o cidadão de Nova Odessa”, finalizou a secretária Miriam Cecília.