Leitinho alfineta Macrises e fala em ‘portas abertas’

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), deu uma alfinetada nos deputados Cauê e Vanderlei Macris, respectivamente estadual e federal pelo PSDB. Ambos ligados ao ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB) foram criticados por Leitinho pelo fato do município não ter as ‘portas abertas’ a outros parlamentares nos últimos anos.

A declaração foi dada durante uma entrevista para a TV WA Notícias na noite da segunda-feira (22). “Os próprios deputados com quem converso dizem que tinham até dinheiro para Nova Odessa, mas aqui era fechada a Prefeitura. Só tinha um estadual e um federal, do partido do prefeito anterior”, criticou Leitinho, em clara referência aos deputados Macris.

“(Deputados) Me falaram que não conseguiam trazer emendas e levar o nome na cidade”, reforçou Leitinho. O prefeito garante que tem realizado tratativas com diversos parlamentares estaduais e federais. “Agora abri as portas: pode vir PT, PSDB, PP, PSD, PSB. Todos os partidos estão com as portas abertas. O meu partido é a população de Nova Odessa”, defende.

O prefeito de Nova Odessa afirma que em menos de três meses de mandato já conseguiu aproximadamente R$ 5 milhões em verbas externas. “A hora que essas verbas começar a cair nos cofres públicos, vou dar outra dinâmica e cara ao município”, ressalta Leitinho. “E vou mostrar pra população que ajude aqueles que trazem recursos ao município”, finaliza.

‘Sumiço’ de celulares

Ainda durante a entrevista, Leitinho trouxe uma revelação inusitada. O prefeito disse que mais de 30 contas de linhas de telefones celulares corporativos não teriam sido pagas pela gestão anterior. “Estamos abrindo processo (administrativo) porque ex-assessores comissionados não devolveram os telefones corporativos”, revelou.

“Foram poucos os que devolveram e estamos precisando para se comunicar entre os secretários, diretores e assessores atuais”, detalha. O prefeito afirma que não quis publicidade ampla do assunto para evitar embates políticos. “Estamos assumindo essas e outras dívidas. Mas não vamos olhar no retrovisor e sim conduzir o carro pra frente”, frisa.

O chefe do Poder Executivo também rebateu a informação divulgada por vereadores do PSDB, e o próprio ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB), de que teria sido deixado R$ 35 milhões nos caixas municipais. Leitinho explicou que a maioria do montante é formada por recursos já empenhados em obras e pagamentos de fornecedores.

O prefeito cita que Bill deixou aproximadamente R$ 3 milhões de ‘livre remanejamento’ da gestão anterior. “Na hora que divulgaram (os R$ 35 milhões) esqueceram de mencionar detalhes”, pondera. “Cada hora aparece nova conta pra pagar. Mas pelo menos peguei a Prefeitura no ‘azul’ e isso não ocorreu com alguns dos prefeitos com quem conversei”, conclui.