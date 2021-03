Leitinho afasta 32 servidores e convoca 23 já vacinados

O prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD), de Nova Odessa, determinou via portaria a concessão de afastamento remunerado a 32 servidores municipais que integram o grupo de risco do novo coronavírus (Covid-19) por faixa etária, sendo maiores de 71 anos, ou por motivos de saúde que tiveram os protocolos deferidos, que já gozaram férias e/ou licença prêmio e por não se enquadrar na adesão ao teletrabalho.

A determinação tem por base a Lei Municipal nº 3.336, de 18 de maio de 2020. Leitinho também cessou o afastamento remunerado e convocou 23 servidores que foram imunizados contra a Covid-19. Os vacinados pela CoronaVac (Butantan) devem retornar ao trabalho após 14 dias do recebimento da segunda dose, enquanto os imunizados pela Oxford/AstraZeneca (Fiocruz), depois de 21 dias da dose inicial.

Idosos

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 retornou na segunda-feira (1°/03) no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa, e prossegue nesta terça-feira, dia 2, em Nova Odessa. De acordo com a coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner, foram agendados aplicação da vacina em 60 idosos com mais de 80 anos.

Ainda está prevista a vacinação de profissionais da saúde autônomos e que atuam na rede particular. “Todos os idosos serão vacinados e, para que possamos organizar sem aglomerações é fundamental que todos façam o pré-cadastro junto ao site da Prefeitura”, explicou Paula. No momento, a prioridade são para os cadastros com idade acima dos 80 anos.

Até esta segunda-feira, 1402 primeiras doses foram aplicadas no município. Já a segunda dose alcançou o número de 292 pessoas. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica diz que as vacinas necessárias para as segundas doses foram reservadas, portanto a pessoa deve retornar ao local em que tomou a primeira dose exatamente na data anotada no cartão de vacinação.

Boletim

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou na segunda-feira (1°/03) o registro de mais 7 casos positivos de Covid-19 em moradores da cidade nas últimas 72 horas. Com isso, o número total de pacientes positivos subiu para 2.492 desde o início da pandemia, em março de 2020.

Os novos casos foram registrados em cinco homens, com idade entre 8 e 63 anos, e em mais duas mulheres, de 28 e 30 anos. Eles são moradores dos Jardins Santa Luiza, Centro, Monte das Oliveiras, Green Vilage, Fibra e Santa Rita. Há ainda 34 pessoas internadas, das quais 21 estão em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de referência da região.

Até o momento, foram contabilizadas oficialmente 7.484 notificações de suspeitas de Covid-19 em Nova Odessa no total, das quais 3.453 já tiveram resultados negativos para o novo vírus. Dos 2.492 casos positivos, 2.145 pacientes já se encontram curados da doença viral. Foram registradas, até o momento, 85 mortes por Covid-19 no município.