Leilão do Detran veículos com lance inicial a partir de R$600

Na próxima terça-feira, dia 03, às 14h, acontece o leilão do Detran da região de Araçatuba/SP. O evento, que é realizado pela empresa Sato Leilões, conta com carros e motos, apreendidos e removidos, com valor abaixo da avaliação de mercado.

Os lotes serão ofertados para pagamento à vista e estão divididos em duas categorias: documentados e desmonte. Na primeira, disponível para o público em geral, é possível encontrar bens com boas condições de uso, com lance inicial a partir de R$600. Já na segunda são disponibilizados, para empresas cadastradas no Detran, veículos classificados como “em fim de vida útil”, que são negociados como sucatas e não podem voltar à circular.

“O leilão do Detran traz sempre grandes oportunidades de negócio para pessoas físicas e jurídicas. Nesta edição, por exemplo, temos lotes com valores iniciais que variam entre R$600 e R$8 mil. O consumidor que realizar boas escolhas, pode realizar um excelente investimento”, explica Antonio Hissao Sato Junior, leiloeiro público oficial e CEO da empresa Sato Leilões.

Os arrematantes poderão realizar a inspeção visual dos itens no pátio do Detran de Araçatuba/SP, localizado na Rua Marcos Toquetão, 1.528, no Bairro Iporã. Vale lembrar que todos os protocolos de segurança estão sendo tomados para garantir o bem-estar de visitantes e funcionários.

Os interessados também podem conferir fotos, vídeos e detalhes, de carros e motos, por meio do edital do evento. É importante ressaltar que, entre os veículos documentados, a regularização do bem é de responsabilidade do arrematante, que deve garantir que o produto atenda às exigências do Código Brasileiro de Trânsito antes de voltar à circular.

Transmissão pela internet

Durante o período de isolamento social, algumas medidas foram implementadas para garantir a segurança em todos os setores.

No ramo de leilões, por exemplo, os eventos passaram a ter transmissão online, prática adotada frequentemente pela Sato Leilões. “Antes da pandemia já fazíamos questão que houvessem as transmissões por meio do site e canal no YouTube. Acreditamos que essa medida é essencial para que arrematantes de outros estados, que não podem comparecer presencialmente ao leilão, possam ter a experiência de participar do evento em tempo real. Além disso, neste momento, entendemos que é necessário preservar à saúde de todos os consumidores e colaboradores”, conclui Sato Junior.

Sobre a Sato Leilões

A Sato Leilões é uma empresa especializada em realizar leilões de diversos segmentos, entre eles de bancos, seguradoras, usinas, empresas públicas e privadas e demais comitentes sob esta forma de comercialização.

Além disso, a empresa possui equipes distintas para gerenciamento de cada segmento de mercado (imóveis, Leilões extrajudiciais com fundamento na Lei Federal 4.591/64 – Das incorporações imobiliárias, e Lei Federal 9.514/97 Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI, veículos, (inteiros e sinistrados), aeronaves, inservíveis, máquinas e equipamentos, obras de artes e demais bens) podendo desta forma dar um atendimento mais eficiente e diferenciado para cada público distinto.