Leila Mirandola tem mostra de arte até dia 30

Leila Mirandola, artista visual ceramista, abre as portas de seu ateliê para galeristas e apreciadores. Um verdadeiro “Templo Cerâmico”, o Ateliê Leila Mirandola abre as portas para visitação até dia 30.

“Apaixonada pela vida, pela cerâmica e todas as formas de expressão. Nesse contato profundo com o elemento que a fascina – o barro – cria formas, com texturas, que se eternizam e definem sob a influência do fogo”.

Leila Mirandola, nascida em Jaú – SP., reside em Americana desde 1967. Leila se destaca pela qualidade técnica, quantidade de sua produção incansável, e, destacadamente notável! Reconhecida pela crítica e por pesquisadores, Leila participou de eventos e publicações dedicados à arte cerâmica, como no importantíssimo livro “A cerâmica no Brasil” 2015, da artista, escritora e pesquisadora Mary Di Iorio que faz um panorama histórico da arte cerâmica no Brasil, no qual Leila Mirandola é uma das 20 artistas em destaque na mostra contemporânea.

Coincidindo com a mostra “Outubro Atelie Espaço Aberto – Arte em Contexto 019/020” que ocorre na Galeria de Arte “A Hebraica”, em São Paulo até o próximo dia 22/11/2020 – evento promovido pelo ProCOa – Projeto Circuito Outubro aberto, grupo de artistas do qual faz parte, Leila Mirandola abre seu ateliê em Americana para visitas agendadas.

Leila Mirandola: www.leilamirandola.com.br – https://www.instagram.com/leilamirandola/

Jornal itinerário: https://ohassi.com.br/itinerario/leila/leila_itinerario.pdf

Mostra “Outubro Aberto”: https://procoaoutubroaberto.blogspot.com/

Serviço:

Evento: Visita ao Ateliê Leila Mirandola

Data: até 30/11/2020

Horário: De segunda a sexta-feira, das 15h às 19h (somente visitas agendadas)

Agendamento: 19 3461.0909

Local: Ateliê Leia Mirandola – Rua Luiz Delbem, 151, Vila Medon, Americana, SP.