LEDterapia e as mudanças na rotina do esporte

Segundo dados da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), grande parte das lesões em atletas não está associada às colisões ou quedas, e sim, à rotação e explosão muscular. Apenas 24,1% dos atletas se lesionam em choques, contra 39,2% com lesões musculares e 17,9% que sofrem torções.

O estudo também aponta que 72,2% dos traumatismos ocorrem nos membros inferiores – como joelho (11,8%), tornozelo (17,6) e coxas (34,5%), sendo as mais graves, entorse de tornozelo grau III; lesão do menisco medial; e ruptura do ligamento cruzado anterior.

De acordo com o Dr. Álvaro Pereira, médico angiologista, “diversas equipes esportivas e atletas já implementaram a LEDterapia em sua rotina de jogos e treinos. Essa tecnologia não só auxilia na redução da dor e da inflamação. O uso contínuo das luzes vermelhas e infravermelhas são ideais para tratar sintomas como contratura muscular, distensão, ruptura muscular, entorse, tendinite, fascite, recuperação pós treino, aumento da massa muscular, lesões articulares além de reduzir a dor e inflamação de lesões crônicas”.

A LEDterapia ou fotobiomodulação emite luzes vermelhas e infravermelhas em comprimentos de ondas específicos que são facilmente absorvidos pelo citocromo c, proteína que faz parte da mitocôndria de uma célula.

Ao absorver essa energia luminosa, a produção de energia ATP pela mitocôndria é aumentada. Isso ajuda a queimar mais energia, mas também a reduzir a dor, o inchaço e a rigidez nos músculos e articulações. Logo, auxilia os atletas a se recuperarem mais rapidamente para o próximo desafio esportivo.

Como a LEDterapia ajuda na rotina de jogos e treinos?

• Previne lesões;

• Reduz a fadiga muscular;

• Diminui a dor muscular;

• Aumenta a resistência;

• Aumenta a Massa Muscular;

• Contribui para o ganho de força.

A manta de LED Sportllux é um dispositivo com a tecnologia da LEDterapia, muito usado no Brasil por fisioterapeutas e atletas. Sua ação analgésica e anti-inflamatória auxilia no alívio da dor e diminuição de inflamações. “Ela também recupera a função ou reequilíbrio muscular e articular, além de prevenir lesões e melhorar o desempenho atlético,” comenta o especialista.

Dr. Álvaro Pereira – Angiologista formado pela FMUSP em 1978, com residência em Cirurgia Vascular no HCFMUSP, especialista e pesquisador em tratamentos capilares com LEDterapia. Doutorado em Cirurgia Vascular na Divisão de Bioengenharia do INCOR – HCFMUSP, e pós-doutorado no B&H Hospital – Harvard. Doutor em Cirurgia Vascular na Divisão de Bioengenharia do INCOR/HCFMUSP.