Nathália quer calar o trem, Leco pede verba e Leoncine contra enchente

COM PROJETO, NATHÁLIA QUER ACABAR COM A SINALIZAÇÃO SONORA DO TREM

A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um projeto de lei em que estabelece regras para a utilização de buzina, apito ou outros sinais sonoros por trens que percorrem a linha férrea na área urbana de Americana.

De acordo com o projeto, o acionamento dos sinais sonoros fica proibido entre as oito da noite e as sete da manhã. Já ao longo do dia, a intensidade de pressão sonora não pode ultrapassar os 85 decibéis, medidos a uma distância de 1,50m da fonte de ruído.

Segundo a autora, os trens passam pela cidade em um intervalo de aproximadamente 40 a 50 minutos, todos os dias da semana, durante o dia e a noite. “A poluição sonora causada pelo sinal do trem, principalmente durante o período noturno, tem causado graves consequências e transtornos à população, como insônia, estresse e ansiedade, entre outros problemas de saúde”, destaca.

“Existem estudos realizados pela a prefeitura que mostram que os ruídos dos avisos sonoros das locomotivas já alcançaram 149 decibéis, perturbando o sossego dos moradores próximos à linha férrea”, acrescenta Nathália.

O projeto obriga ainda a concessionária de transporte ferroviário a manter sistema de cancela e vigilância em funcionamento 24 horas por dia nos cruzamentos de passagens de nível. “Entendemos a importância de se evitar acidentes, entretanto as operadoras ferroviárias deverão utilizar-se de outros meios alternativos como forma de segurança, entre eles cancelas ou substituir as passagens de nível por passagens superiores ou inferiores”, conclui a vereadora.

O projeto de Lei será encaminhado às comissões pertinentes e, não havendo impedimento legal para tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante sessão ordinária.

LECO PEDE VERBA PARA DEPUTADO ATAIDE TERUEL

O vereador Leco (Podemos) reuniu-se nesta terça-feira (19) com o deputado estadual Ataide Teruel (Podemos), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para apresentar demandas de Americana e entregar um ofício ao deputado solicitando emendas parlamentares e a destinação de recursos do governo do estado para investimentos nas áreas de infraestrutura e saúde. Também participou do encontro Ricardo Hetzl, presidente do Podemos em Americana.

Na reunião, o deputado disse reconhecer as demandas da cidade e atendeu à solicitação, elaborando emendas no valor de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 500 mil direcionados para a área da saúde e R$ 1 milhão para investimentos em infraestrutura.

“Estou buscando alternativas que possam contribuir com o crescimento de Americana e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Algumas regiões da cidade necessitam de melhorias de infraestrutura e contamos com o apoio do deputado para ajudar nessa questão, além da contribuição para a área da saúde”, disse o vereador Leco.

LEONCINE QUER MELHORIAS NA DRENAGEM URBANA

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana duas indicações em que sugere ao Poder Executivo a adoção de medidas que melhorem a drenagem da água da chuva na região central de Americana, especialmente nas ruas Carioba e Anhanguera.

Nos documentos, o parlamentar encaminha fotos dos recentes alagamentos registrados nas duas ruas após as fortes chuvas que caíram em Americana nos últimos dias e pede providências da prefeitura. “Fomos procurados por diversas pessoas, moradoras do centro da cidade, que relataram enfrentar sérios problemas de escoamento da água parada em períodos chuvosos, ocasionando alagamentos de grandes proporções”, aponta.

As indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.