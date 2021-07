Leco comenta 1º semestre e fala em “atender todos que entram em contato”

O vereador de Americana Leco Soares (Podemos), eleito com 827 votos para ocupar uma cadeira no legislativo de Americana, falou ao NM do trabalho realizado nos primeiros seis meses de mandato na Câmara Municipal.

Leco afirmou que aposta no atendimento de todos os munícipes que “chegam” até ele, pontuou a busca de recursos com deputados além do incentivo a solidariedade. Veja nota completa do parlamentar:

Conforme compromisso assumido em campanha, tenho trabalhado para colaborar com o desenvolvimento econômico e com o crescimento da cidade, buscando investimentos na saúde, educação, lazer e segurança, visando melhorar a qualidade de vida dos munícipes.

Busquei recursos junto ao Deputado Estadual Ataide Teruel e à Deputada Federal Renata Abreu, que já superam 1 milhão e 700 mil reais encaminhados ao município.

Tenho incentivado a solidariedade e buscado alternativas para colaborar com as pessoas que mais precisam.

Além das proposituras apresentadas na Câmara, tenho realizado diversas reuniões com Secretários e integrantes da administração pública, apresentando sugestões, solicitando providências e encaminhando as reivindicações das pessoas que me procuram.

Não tenho medido esforços para atender todos os munícipes que entram em contato comigo.

E assim queremos prosseguir no mandato, fiscalizando o Poder Público, ouvindo a população e fazendo essa ligação das pessoas com a administração pública.