Leco com turma do xadrez e Dr Daniel preocupado com férias

O vereador Leco (Podemos) reuniu-se na terça-feira (8) com a diretora técnica da ADX – Associação para o Desenvolvimento do Xadrez e gerente geral do Projeto “Xadrez para Todos”, Dayse Vescovi, e com a professora e responsável pelas dinâmicas psicomotoras do projeto, Leda Fruett, em seu gabinete na Câmara Municipal. O objetivo do encontro foi conhecer a iniciativa e discutir a possibilidade de levá-la ao maior número possível de crianças PCD, de 7 a 12 anos, que estudam na rede municipal de educação. Durante o encontro foram apresentados os objetivos do projeto, que foca no ensino do xadrez como ferramenta pedagógica e na interdisciplinaridade, abordando as questões éticas, de respeito às regras e aos colegas, cálculo e raciocínio lógico abstrato, e não tem custos para o Poder Público.

A ADX – Associação para o Desenvolvimento do Xadrez foi criada em 2011 pelo grande mestre Giovanni Vescovi, que já foi morador de Americana e defendeu as cores da cidade em diversas competições nacionais e internacionais. O público alvo do projeto “Xadrez para Todos” são as crianças PCD, com deficiências físicas, visual, Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (leve) que tenham idade entre 7 e 12 anos.

“O xadrez pode ser praticado em igualdade de condições. Tal característica democratiza a atividade, permitindo a melhora da autoestima de jogadores com deficiência. Sua prática contribui com o desenvolvimento integral dos estudantes, além de contribuir com as habilidades socioemocionais e promover a inclusão”, diz Dayse. As aulas do projeto “Xadrez para Todos” são remotas (online), por meio da utilização de plataformas de videoconferência e de xadrez.

“Conhecemos o projeto e o apresentaremos ao secretário de Educação para tentar incluí-lo nas atividades das crianças, pois não há custos para o município e, como instrumento pedagógico, o xadrez desenvolve e potencializa habilidades cognitivas, emocionais e sociais”, destaca Leco.

