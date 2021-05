Leco cobra passe 60 master e Leonora, Postinho do Liberdade

O vereador Leco (Podemos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a gratuidade no sistema de transporte coletivo urbano às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. No documento, o parlamentar cita que o direito de gratuidade no transporte coletivo às pessoas com mais de 60 anos está previsto no Estatuto do Idoso e também na Lei Municipal 6.026, de 23 de junho de 2017.

“O Estatuto do Idoso estabelece que é considerada idosa a pessoa com idade acima de 60 anos. Uma pessoa nesta faixa etária já não se encontra em uma idade tão produtiva quanto antes e, muitas vezes, seus salários são suficientes apenas para a compra de medicamentos”, frisa Leco. No requerimento, o vereador pergunta se está assegurada a gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e, em caso positivo, qual o documento que o usuário precisa apresentar para ter esse direito. Em caso negativo, pede que se apresentem os motivos para o descumprimento do que determina a legislação municipal.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (6).

Leonora pede reabertura de UBS do Liberdade



A vereadora Leonora Périco (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que pede a reabertura da Unidade Básica de Saúde do bairro Parque da Liberdade (UBS 19), no prédio localizado na Avenida Serra do Mar. No documento, a parlamentar aponta que em resposta ao requerimento n° 166/2021, de sua autoria, a secretaria municipal de Saúde informou que o prédio se encontra em reforma, com previsão de entrega para julho de 2021 e, com isso, seria adequado o retorno da unidade de saúde ao local.

“Com o fechamento do Posto do Liberdade, em 2015, a população sofreu muito. Principalmente os mais idosos, que não conseguem se locomover até outra unidade. Essa é uma cobrança que temos feito nos últimos meses e queremos a atenção da prefeitura para atender esse pedido da população”, destaca Leonora. A vereadora ainda pede na indicação a construção de um espaço para desenvolvimento das atividades dos agentes comunitários de saúde. A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.