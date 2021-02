Leco aposta em time mais profissional

Vereador novato mas com rápida experiência por assumir a cadeira algumas vezes na gestão 2017-2020, o vereador de Americana Leco (Podemos) decidiu apostar em um gabinete mais profissional com gente com experiência de Câmara Municipal.

Ele trouxe para sua equipe Maurício Harteman- Jornalista e Bacharel em Ciências Contábeis, Jair Camargo- Formado em Gestão Púbica e Mike Uchôa- Formado em Gestão Pública.

Leco é o único vereador do partido, que apostou no ex-prefeito Erich Hetzl, que foi candidato a vice na chapa do ex-vereador Dr Ondas (MDB).