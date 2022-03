LBF segue na grade da TV Cultura aos domingos

Parceria de sucesso na LBF 2021, LBF e TV Cultura seguem juntas para a nova temporada que começa na próxima terça-feira, 8 de março, já na tela da emissora oficial do basquete feminino. O Ituano Basquete, atual campeão brasileiro, vai enfrentar o SESI Araraquara Basquete, campeão paulista, em partida disputada em Itu (SP), às 19 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Com exceção da estreia – realizada no Dia Internacional da Mulher – o horário fixo da LBF na Cultura seguirá aos domingos, às 14h (horário de Brasília). Além da exibição na TV aberta, os jogos também serão transmitidos ao vivo na internet pelo canal do YouTube e o site da emissora.

Técnicos das equipes que abrirão a temporada, João Camargo, do SESI Araraquara, e Bruno Guidorizzi, do Ituano Basquete, celebram a continuidade do acordo.

“Ter a parceria da TV cultura com a LBF ajuda muito a divulgar e, principalmente, a fortalecer o basquetebol feminino junto ao público. Valoriza o trabalho realizado pelos clubes e pelas atletas, trazendo futuros parceiros para investir na liga e nos clubes. Esse processo vem se solidificando ano a ano e todos ganham com isso.”, diz Camargo, que estreia neste ano no comando da equipe paulista.

Guidorizzi e a ala Palmira são entrevistados por Giovanna Terezzino, repórter da TV Cultura, na LBF 2021 (Juca Ferreira/Ituano Basquete)

“A modalidade ganha muito em projeção. E o fato de haver essa continuidade (das transmissões da TV Cultura) dá uma credibilidade maior ainda para a LBF”, completa Guidorizzi, campeão da temporada passada com o galo.

Vladir Lemos, diretor de esportes da TV Cultura, também comemora a parceria.

“A LBF teve – e tem – um papel importante na retomada das transmissões esportivas pela TV Cultura. Essa longa parceria nos permite não apenas estreitar os laços com aqueles que gostam de esporte, mas também dar uma grande contribuição na divulgação dessa modalidade, que é das mais importantes da história esportiva do nosso país”, declara Lemos.

A LBF 2022 terá o número recorde de dez equipes participantes, registrado também nas temporadas 2014/2015 e 2019. Os jogos terão a volta do público aos ginásios, mediante apresentação do esquema vacinal completo ou teste RT/PCR negativo realizado em até 48 horas, além do cumprimento das normas sanitárias, como uso de máscara e distanciamento social. A capacidade de lotação autorizada para cada partida acompanhará os decretos municipal/estadual vigentes na data da realização da partida.

O lançamento da temporada será realizado em evento virtual na segunda, um dia antes da abertura, com transmissão online e gratuita pelos canais no YouTube da LBF e da NSports.

Sobre a TV Cultura

Atual, atrativa, crítica e democrática, a TV Cultura é um modelo de emissora pública brasileira. Com programação reconhecida e voltada para diversos públicos e faixas etárias, destaca-se no cenário nacional pelo conteúdo, dedicado ao desenvolvimento do cidadão. Em 50 anos de história, conquistou mais de 400 prêmios nacionais e internacionais, incluindo quatro Emmy Awards e mais de 10 troféus Prix Jeunesse. Além disso, foi tida como a segunda melhor emissora do mundo em qualidade de programação, de acordo com pesquisa encomendada pela BBC.

A LBF conta com a chancela da Confederação Brasileira de Basketball, o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e tem a Wilson como fornecedora de material esportivo oficial, a TV Cultura como emissora oficial, a GOL como companhia aérea oficial, o patrocínio da Patriani e o apoio via Lei de Incentivo ao Esporte de AB Concessões e Tietê Agroindustrial.

Confira os jogos do primeiro turno que serão exibidos pela TV Cultura:

Abertura

8/3, 19h (horário de Brasília) – Ituano Basquete x SESI Araraquara

Domingos (sempre no horário de Brasília)

13/3, 14h – AD Santo André x BAX Catanduva

20/3, 14h – SESI Araraquara x Vera Cruz Campinas

27/3, 14h – AD Santo André x Sampaio Basquete

3/4, 14h – Vera Cruz Campinas x Sport/Glória do Goitá

10/4, 14h – AD Santo André x Vera Cruz Campinas

17/4, 14h – Pró-Esporte/Sorocaba x Sodiê Doces/Mesquita/LSB

24/4, 14h – BAX Catanduva x Sampaio Basquete

1/5, 14h – Ituano Basquete x BFB/Blumenau