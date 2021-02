LBF define protocolos para temporada. Basquete feminino

Visando a segurança de atletas, comissões técnicas, arbitragem, oficiais de mesa e demais profissionais que atuarão na LBF 2021, a diretoria da Liga de Basquete Feminino, gestores e profissionais de saúde das oito equipes participantes reuniram-se em conferência virtual para definir o protocolo de detecção e prevenção à covid-19.

O código confirmou o formato de disputa da competição, com turno e returno na fase de classificação para definir as posições para os playoffs. As séries de quartas de final e semifinal serão disputadas em até três jogos cada, ao passo que a grande decisão será decidida em série melhor de cinco partidas.

A competição, cuja estreia está prevista para 8 de março com o confronto entre Vera Cruz Campinas-SP e AEC/ Tietê Agroindustrial/ BAX Catanduva-SP, será iniciada sem presença de público. A abertura dos portões ocorrerá somente quando todas as oito cidades dos clubes participantes receberem a liberação por parte das autoridades competentes.

Clique aqui e confira a tabela completa do primeiro turno!

Nos ginásios, todos deverão ter a temperatura corporal aferida, obedecer um distanciamento social de no mínimo 1,5 metro e utilizar máscaras – exceto quando as atletas estiverem em jogo. Todos também deverão higienizar frequentemente as mãos com álcool 70% em gel ou água corrente e sabão, além de evitar o toque nos olhos, nariz e boca. Será de responsabilidade do clube mandante a higienização constante do ginásio e superfícies potencialmente compartilháveis (maçanetas, corrimãos e torneiras, por exemplo).

Testagem

O protocolo define que todas as atletas e integrantes das comissões técnicas deverão ser testados pela primeira vez, através de teste RT-PCR ou Teste de Antígeno, até uma semana antes do início do campeonato, devendo repetir o exame obrigatoriamente a cada 14 dias.

Potenciais casos positivos para covid-19 deverão ser imediatamente comunicados à LBF e cumprir período de 10 dias em isolamento, não podendo disputar jogos ou frequentar os ginásios.

Clique para visualizar o documento na íntegra

“A reunião foi muito enriquecedora, importante e muito criteriosa por parte de todos. O mais importante nesta pandemia é o cuidado e zelo com as pessoas. As decisões tomadas farão com que o campeonato possa transcorrer de forma segura e isso é o que importa: realizar uma competição nacional, priorizando a segurança de todos os envolvidos no processo. A LBF demonstra, dessa forma, sua competência na gestão da competição frente à uma pandemia”, comenta o técnico de Blumenau, João Camargo.

No dia 4 de março, às 19h30, a liga realiza o evento virtual de lançamento da temporada, com transmissão pela LBF LIVE, a plataforma online e exclusiva da competição.

A LBF 2021 conta com a chancela da Confederação Brasileira de Basketball e tem a Wilson como fornecedora de material esportivo oficial, a TV Cultura como emissora oficial, a GOL como companhia aérea oficial, o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes, a parceria da Espaçolaser e o apoio via Lei de Incentivo ao Esporte de AB Concessões, Açúcar Guarani, Colorgin, Hospital Vera Cruz e Tópico.

Vera Cruz Campinas e BAX Catanduva, que abrem a temporada, na última vez que entraram em quadra pela LBF, há três anos; imagem como esta deverá ser evitada pelo protocolo anti covid-19 (Fábio Leoni/Arquivo LBF)

ESTREIAS NA LBF 2021

8/3, 19h15 – Vera Cruz Campinas-SP x AEC/ Tietê Agroindustrial/ BAX Catanduva-SP

Ginásio AAPP Paineiras, Campinas-SP

TV Cultura

11/3, 19h30 – Sodiê Doces/ Mesquita/ LSB-RJ x Blumenau-SC

Arena LSB, Mesquita-RJ

LBF Live – TV NSports

13/3, 18h – Ituano Basquete-SP x Santo André/Apaba-SP

Ginásio Ditinho Xavier, Itu-SP

LBF Live – TV NSports

14/3, 14h – SESI Araraquara-SP x Sampaio Basquete-MA

Ginásio do SESI Araraquara, Araraquara-SP

TV Cultura