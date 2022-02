LBF (Basquete Feminino) vem quente este ano

A Liga de Basquete Feminino terá o número recorde de dez clubes na temporada 2022, que começa em 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

O principal torneio de basquete feminino do país contará com as oito equipes que disputaram a última edição e os retornos de Pró-Esporte/Sorocaba-SP e Sport-PE, campeão da liga em 2013, ausente da competição há sete temporadas e que também levará o nome da cidade pernambucana que patrocina o projeto, Glória do Goitá.

A competição iguala assim as temporadas de 2014/2015 e 2019, que também registraram uma dezena de participantes.

Com isso, serão cinco estados e quatro regiões do país representados por AD Santo André-SP, BAX Catanduva-SP, BFB/Blumenau-SC, Ituano Basquete-SP, Pró-Esporte/Sorocaba-SP, Sampaio Basquete-MA, SESI Araraquara Basquete-SP, Sodiê Doces/Mesquita/LSB-RJ, Sport/Glória do Goitá-PE e Vera Cruz Campinas-SP.

Campeão da LBF 2013, Sport retorna à competição (Arquivo LBF)

“A expectativa nossa e da torcida de voltarmos (à liga), após sete anos, é muito grande. Queremos colocar a equipe entre as seis melhores do país e, no próximo ano, voltar a brigar pelo título”, comenta Roberto Dornelas, técnico do Sport/Glória do Goitá.

“Estamos felizes em retornar à LBF e pretendemos trabalhar com um grupo que terá algumas jogadoras experientes e também dará oportunidades para atletas mais novas”, completa Marcinho, técnico da Pró-Esporte/Sorocaba.

Nesta terça-feira (1/2), os dez clubes aprovaram, por videoconferência, o regulamento da competição e demais normas da temporada, como o protocolo de covid-19 atualizado. A grande novidade é a volta do público aos ginásios, mediante apresentação do esquema vacinal completo e cumprimento das normas sanitárias, como uso de máscara e distanciamento social.

O Ituano Basquete é o atual campeão nacional (Sávio James/LBF)

A temporada começa com o já tradicional jogo de abertura em 8 de março, com transmissão ao vivo da TV Cultura, emissora oficial da LBF. A tabela de jogos será divulgada em breve. Assim como na temporada passada, o lançamento da temporada será realizado em evento virtual, com transmissão pelos canais digitais da liga.

Ações já consagradas seguem na competição, como a transmissão de 100% dos jogos via LBF LIVE, plataforma online operada pela NSports, o troféu GOL Linhas Aéreas de Melhor Jogadora da Partida, o LBF Nas Escolas e as mascotes das equipes.

Com dez edições realizadas – cancelada apenas em 2020, por conta da pandemia de covid-19 -, a LBF já teve sete campeões diferentes, com o Ituano Basquete se juntando ao seleto rol em 2021.

A LBF conta com a chancela da Confederação Brasileira de Basketball, o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e tem a Wilson como fornecedora de material esportivo oficial, a TV Cultura como emissora oficial, a GOL como companhia aérea oficial, o patrocínio da Patriani e o apoio via Lei de Incentivo ao Esporte de AB Concessões e Tietê Agroindustrial.

Confira os clubes da LBF 2022:

AD Santo André

(Jorge Bevilacqua-Santo André/Apaba)

O primeiro campeão da LBF, em 2011, é o único clube a participar de todas as edições da liga. No ano passado, sob o comando de Arilza Coraça, foi até as quartas de final. Para a nova temporada, o auxiliar Rafael de Souza assume o elenco que renovou com nomes identificados com a torcida, como Ariadna, Jaqueline e Sassá, a armadora Lays e a ala/pivô Glenda, destaque andreense na edição passada, e trouxe as jovens Evelyn Larissa e Melissa. Outra novidade é o retorno do mando de jogos no ginásio Laís Elena, no complexo esportivo Pedro Dell’Antonia, tradicional casa da equipe que em 2021 serviu como hospital de campanha para a pandemia.

Treinador: Rafael de Souza

Ginásio: Laís Elena

BAX Catanduva

(Buenas Comunicação/BAX Catanduva)

O projeto da tradicional cidade do interior paulista fará sua terceira participação na liga e já confirmou novidades para este ano, como a ala/armadora Carol Ribeiro e as argentinas Ana Paz e Valentina Numa. O BAX renovou com Thaissa, cestinha catanduvense na LBF 2021, a pivô Lorraine Milton, capitã na última temporada e as alas/pivôs Jennifer Sirtoli e Fernanda Sena, mantendo também no comando o técnico Cesamar Fernandes.

Treinador: Cesamar Fernandes

Ginásio: Anuar Pachá

BFB/Blumenau

(Vitor Bett/BFB Blumenau)

O clube catarinense vem de uma campanha histórica na edição passada, quando saiu de um sétimo lugar na fase de classificação para alcançar a decisão, conquistando a medalha de prata inédita. Mas, agora, segue sem João Camargo, treinador que comandou a equipe em todas as cinco participações anteriores e que foi para o SESI Araraquara, promovendo a assistente Bruna Rodrigues. Em Santa Catarina, mantém a hegemonia que nos campeonatos locais, sendo o atual pentacampeão estadual.

Treinadora: Bruna Rodrigues

Ginásio: Galegão

Ituano Basquete

(Juca Ferreira/Ituano Basquete)

2021 foi o ano do galo, que trouxe reforços de peso para liderar a fase inicial e conquistar o título inédito com uma campanha invicta nos playoffs. Para sua quinta participação seguida na liga, perdeu peças, mas trouxe a melhor armadora da última temporada, Cacá, e nomes já conhecidos da torcida, como Débora, Gil e Tati Pacheco. Com o retorno do público, deverá voltar a mandar seus jogos no ginásio Prudente de Morais.

Treinador: Bruno Guidorizzi

Ginásio: Prudentão

Pró-Esporte/Sorocaba

(Nathane Agostini/Ituano Basquete)

A equipe paulista fará seu retorno à liga após as presenças em 2019, quando teve a cestinha em média do campeonato, a armadora Aruzha, mas não conseguiu se classificar para os playoffs, e na edição de 2020, cancelada pela pandemia de covid-19. Para este ano, deverá anunciar novidades neste mês, mesclando a experiência de veteranas com jovens que irão estrear na liga. Com o ginásio Gualberto Moreira em reformas, a equipe deverá mandar seus jogos, a princípio, na Escola Portal.

Treinador: Marcinho

Ginásio: Escola Portal

Sampaio Basquete

(Wesley Cristyan/ Sampaio Basquete)

O tricolor do Maranhão fará sua sétima participação consecutiva (contando a edição cancelada de 2020) e novamente terá um elenco de peso para buscar o terceiro título da liga, já conquistada em 2016 e 2019. Já anunciou contratações como Érika de Souza, Alana Gonçalo e Patty, campeãs em 2021 pelo Ituano, além de Tainá Paixão, campeã e MVP das finais com o time em 19. O tubarão terá o comando de Rodrigo Galego, primeiro brasileiro a treinar a equipe na liga.

Treinador: Rodrigo Galego

Ginásio: Costa Rodrigues

SESI Araraquara Basquete

(Ellen Costa/SESI Araraquara)

O atual campeão paulista manteve a base que conquistou o título estadual, incluindo nomes como Aline Moura, Erika Leite e a cestinha Sossô, e trouxe para este ano o melhor técnico da LBF 2021, João Camargo. Presente na liga desde 2019, o clube fará sua quarta participação nacional. Na última edição, teve campanha similar ao líder Ituano na primeira fase, mas parou nas quartas de final, produzindo duas das principais cestinhas da temporada: a ala Nany, eleita a revelação da temporada, e a ala/armadora Tainá Paixão, eleita para o quinteto ideal e que acertou seu retorno ao Sampaio.

Treinador: João Camargo

Ginásio: SESI Araraquara

Sodiê Doces/Mesquita/LSB

(Diego Maranhão/LSB)

Representante do Rio de Janeiro na LBF desde 2019, a Sodiê Doces/Mesquita/LSB teve na temporada passada a MVP e cestinha do campeonato, a ala Thayná, que permaneceu na equipe. O atual campeão carioca já anunciou a ala Joice Coelho e duas atletas estrangeiras: a armadora norte-americana Le’Jzae Davidson e a pivô mexicana Diana Armas, e também confirmou as renovações da capitã Rayane, da ala/armadora Mayara e da armadora Maria Luisa.

Treinador: Raphael Zaremba

Ginásio: Arena LSB

Sport/Glória do Goitá

(Diego Maranhão/CBB)

Campeão da LBF 2013, o rubro-negro retorna à liga após sete anos de ausência, levando também o nome da cidade pernambucana localizada a 60km do Recife (PE) e que patrocina o projeto. A casa do leão na LBF será o ginásio Marcelino Lopes, mesmo palco do título há nove anos. O atual campeão brasileiro sub-23 renovou com as experientes Ineidis Casanova e Karen e já anunciou as contratações de Nicolle Chirinda, Maira Horford, Khállyta e Thamires.

Treinador: Roberto Dornelas

Ginásio: Marcelino Lopes

Vera Cruz Campinas

(Fábio Leoni/Vera Cruz Basquete)

Campeão da LBF no ano de sua estreia, em 2018, o clube paulista terá neste ano o comando de Sidney Coppini, anunciado em dezembro passado. Novidades também em quadra, com as contratações de Marquita Daniels, destaque da Sodiê Doces/Mesquita/LSB em 2021, da tetracampeã da LBF Izabella Sangalli, da armadora Beatriz, da pivô Leticia Rodrigues e da MVP do brasileirão sub-23, Adrielly. Também renovou com peças importantes, como a cestinha Tassia e a ala/pivô Licinara.

Treinador: Sidney Coppini

Ginásio: AAPP Paineiras