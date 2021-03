LBF 2021 começa com protocolo Covid e 100% dos jogos transmitidos

A longa espera está terminando! A temporada 2021 da Liga de Basquete Feminino começa nesta segunda-feira, 8 de março, com o duelo entre Vera Cruz Campinas-SP, campeão de 2018, e AEC/ Tietê Agroindustrial/ BAX Catanduva-SP, que retorna à competição após três anos. A partida, disputada no ginásio da AAPP Paineiras, em Campinas (SP), e sem presença de público, está marcada para as 19h (horário de Brasília-DF), com transmissão ao vivo e exclusiva da TV Cultura, emissora oficial da LBF.

Oito equipes estão na disputa pelo título do principal torneio de basquete feminino do Brasil: AEC/Tietê Agroindustrial/ BAX Catanduva-SP, Blumenau-SC, Ituano Basquete-SP, Sampaio Basquete-MA, Santo André/Apaba-SP, SESI Araraquara-SP, Sodiê Doces/Mesquita/LSB-RJ e Vera Cruz Campinas-SP.

A primeira fase da competição será disputada em turno e returno para definir as posições para os playoffs. As séries de quartas de final e semifinal serão disputadas em até três jogos cada, ao passo que a grande decisão será decidida em série melhor de cinco partidas.

Ricardo Molina, presidente da LBF, destaca a nova temporada e as ações da entidade:

“As movimentações no mercado demonstram um campeonato que deverá ser bastante disputado. Ainda que sem um patrocinador master, estamos oferecendo praticamente a totalidade das passagens aéreas na fase de classificação, um custo pesado para as equipes. Além disso, mantivemos nosso campeonato transmitido 100% ao vivo, sendo nos domingos a grade fixa na TV Cultura, às 14 horas. Queremos uma edição organizada e com muita segurança a todos”, diz o executivo.

Liga 100% transmitida

O público não poderá frequentar os ginásios, mas não terá problemas em acompanhar a temporada. Isto porque, desde 2018, a LBF tem todos os jogos transmitidos, seja na televisão, ou pela internet. A TV Cultura é a emissora oficial da LBF 2021 e exibirá a competição em horário fixo aos domingos: sempre às 14 horas, horário de Brasília – com exceção da partida de abertura desta segunda.

Os demais jogos poderão ser acompanhados pelas transmissões online na LBF LIVE, plataforma WEB exclusiva da competição gerenciada pela TV NSports. O acesso é realizado mediante cadastro gratuito no portal.

Levante a Bola Delas

O movimento Levante a Bola Delas, lançado em 2020 pelas atletas de basquete do país e que teve grande repercussão nas redes sociais, estará presente em toda a comunicação da LBF 2021. Além da ativação nas redes sociais, o logotipo da campanha estará estampado nas camisetas das oito equipes participantes.

As atletas se inspiraram no Dia Internacional da Igualdade Feminina, celebrado em 26 de agosto, para exigir visibilidade, apoio e condições igualitárias ao basquete feminino. Érika de Souza, Raphaella Monteiro, Tainá Paixão, Gil Justino e as lendas Magic Paula, Hortência e Janeth participaram da ação no ano passado.

Protocolo sanitário

Visando a segurança de atletas, comissões técnicas, arbitragem, oficiais de mesa e demais profissionais que atuarão na LBF 2021, a diretoria da Liga de Basquete Feminino e as equipes participantes definiram o protocolo sanitário de detecção e prevenção à covid-19.

O documento preconiza que todas as atletas e integrantes das comissões técnicas deverão ser testados através de teste RT-PCR ou Teste de Antígeno a cada 14 dias. Potenciais casos positivos para covid-19 deverão cumprir período de 10 dias em isolamento, sem poder disputar jogos ou frequentar os ginásios.

Nos dias de jogos, todos deverão ter a temperatura corporal aferida, obedecer um distanciamento social de no mínimo 1,5 metro e utilizar máscaras – exceto quando as atletas estiverem em jogo. Todos também deverão higienizar frequentemente as mãos com álcool 70% em gel ou água corrente e sabão, além de evitar o toque nos olhos, nariz e boca. Será de responsabilidade do clube mandante a higienização constante do ginásio e superfícies potencialmente compartilháveis (maçanetas, corrimãos e torneiras, por exemplo).

A LBF 2021 conta com a chancela da Confederação Brasileira de Basketball e tem a Wilson como fornecedora de material esportivo oficial, a TV Cultura como emissora oficial, a GOL como companhia aérea oficial, o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes, a parceria da Espaçolaser e o apoio via Lei de Incentivo ao Esporte de AB Concessões, Açúcar Guarani, Colorgin, Hospital Vera Cruz e Tópico.

CONFIRA AS EQUIPES DA LBF 2021:

Bax Catanduva-SP: A cidade-feitiço está de volta à elite do basquete após um hiato de três anos. Capitaneado dentro e fora de quadra pela experiente armadora Natalia Burian, que também é presidente da equipe, o time paulista fará sua segunda participação na LBF, sonhando repetir as boas campanhas da equipe campeã brasileira em 2009/2010 e semifinalista nas duas primeiras edições da liga. Já tem confirmado no elenco nomes como da armadora Thaissa, da ala Chirinda e das pivôs Lorraine, Jenyff e Lis. Treinador: Cesamar Fernandes; Ginásio: Anuar Pachá

Blumenau-SC: O atual tetracampeão catarinense vem para a sua quinta participação nacional. Sempre comandado por João Camargo, técnico da seleção brasileira sub-18 e auxiliar da principal, o representante do sul na LBF, cuja melhor campanha foi a quarta posição em 2018, já confirmou as renovações da prata da casa Mariana Camargo e da pivô Tati Castro e trouxe a armadora Cacá, a ala Luana e a pivô argentina Agustina Leiva, todas já campeãs da LBF. Treinador: João Camargo; Ginásio: Galegão

Ituano Basquete-SP: O rubro-negro vem reformulado para a temporada, começando pelo banco, com Bruno Guidorizzi assumindo a prancheta no lugar de Antonio Carlos Barbosa. Ambicioso, o galo já renovou com Palmira, Iza Sangalli e Mari Dias, trouxe a jovem ala Marilia Awe, ex-Santo André/Apaba, e tirou do Vera Cruz Campinas a ala da seleção brasileira Patty, terceira maior cestinha da história da LBF. A casa da equipe também mudou: agora, o Ituano manda seus jogos no Ginásio Ditinho Xavier. Treinador: Bruno Guidorizzi

Sampaio Basquete-MA: O bicampeão e vencedor da última edição realizada, em 2019, participa pela quinta vez do nacional. A Bolívia Querida já anunciou o comando do francês Virgil Lopez, que retorna após passagens em 2018 e 2020, além dos reforços em quadra da pivô Gil Justino, da ala/armadora Erika, da ala Jeanne e da ala/pivô Letícia Lisboa. Treinador: Virgil Lopez; Ginásio: Costa Rodrigues

Santo André/Apaba-SP: A equipe mais tradicional da LBF, presente em todas as nove edições e campeã da primeira temporada, tem o comando de Arilza Coraça, fiel escudeira da histórica Laís Elena. Ariadna e Jaqueline, as duas maiores cestinhas da história da LBF, com quase 5 mil pontos somados em nove temporadas, deverão ser os principais nomes do grupo paulista, que também renovou com a jovem armadora Lays, da seleção brasileira, as pivôs Leticia e Maria Carolina e anunciou as contratações da pivô Glenda e da ala Sassá, que volta ao clube após quatro anos. Treinadora: Arilza Coraça; Ginásio: Parque Celso Daniel

SESI Araraquara-SP: a “Morada do Sol”, sede do Jogo das Estrelas 2019, terá seu representante atuando pela segunda temporada na liga. A equipe do técnico Daniel Wattfy, que alcançou as quartas de final em 2019, manteve a base do elenco terceiro colocado no último campeonato paulista, com destaque para a armadora Tainá Paixão, campeã e MVP da liga pelo Sampaio Basquete, e nomes como das alas Izabela, Karen, Mariane Carvalho e a experiente pivô Silvinha. Treinador: Daniel Wattfy; Ginásio: SESI Araraquara

Sodiê Doces/Mesquita/LSB-RJ: A equipe carioca, que estreou na LBF em 2019 e irá representar o país na Liga Sul-Americana em março, mudou de casa e passa a mandar seus jogos em Mesquita, na Baixada Fluminense. Sob o comando de Raphael Zaremba, a diretoria segue apostando em jovens valores da casa, como a revelação da LBF 2018, Thayná, mas também traz reforços internacionais, como da ala/pivô francesa Jessy Gneneka e da ala/armadora norte-americana Marquita Daniels, anunciadas em janeiro. Treinador: Raphael Zaremba; Ginásio: Arena LSB

Vera Cruz Campinas-SP: O campeão de 2018, cujo projeto originou-se do Americana, maior vencedor da história da LBF, vem para a sua terceira temporada. Atual bicampeão paulista, o time comandado por Élcio Ortiz tem acertado a renovação do elenco que conquistou o estadual, tendo já confirmado a veterana Babi, recordista de jogos e títulos da LBF, as alas Tassia e Yasmim, a armadora Maila e as pivôs Licinara e Monica Nascimento. Anunciou também o retorno da pivô Fabi, campeã da liga pelo clube em 2018, e as chegadas das alas Gabi Santos e Cíntia Janowsky. Treinador: Élcio Ortiz; Ginásio: AAPP Paineiras.