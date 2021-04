Laser amplia possibilidade para depilação definitiva

O skincare é, sem dúvida, uma das grandes forças do mercado de beleza atual. No entanto, vale lembrar que hoje há tecnologias super avançadas para resultados incríveis na pele através de equipamentos para tratamentos estéticos dos mais diversos tipos. Para investir em procedimentos bons, estratégicos e de alta qualidade é essencial combinar tratamentos e protocolos inteligentes em consultório dermatológico. Sempre atenta ao movimento desse mercado, a MedSystems – que atua com a curadoria e comercialização de tecnologias de ponta para tratamentos dermatológicos relacionados à saúde e bem-estar – trouxe da Itália o Quanta System, o que há de mais high end quando o assunto é laser. Agora, graças ao novo equipamento da marca, o Duetto MT Evo, as brasileiras finalmente têm acesso um laser capaz de remover também pelos brancos, loiros e de qualquer espessura (antes restrito a somente escuros e grossos) e em peles negras e bronzeadas, o que faz todo o sentido num país miscigenado como o nosso.

O Duetto MT Evo, da grife de laser Quanta System, possui dois feixes puros que multiplicam os resultados clínicos. “É a única tecnologia no mundo capaz de emitir uma dupla de feixes de laser de diferentes meios emissores e comprimentos de onda ao mesmo tempo, na mesma área”, explica Rafael Francisco, diretor comercial da MedSystems. Por conta disso, ele consegue tratar todos os fototipos, espessuras e cores de pelos, desde o grisalho até loiros e ruivos. Os resultados também são mais rápidos – de 6 a 8 sessões, sendo que os outros precisam de mais de 10 sessões – com menos dor e mais segurança. Além da vantagem de possibilitar uma depilação definitiva mais inclusiva, o equipamento é indicado também para tratamentos de onicomicose, lesões vasculares ou pigmentadas benignas, e ainda pode trazer rejuvenescimento à pele. Toda essa versatilidade em tratamentos se dá através de sua emissão única, sequencial e simultânea com dois meios de emissão puros (755nm e 1064nm).

A MedSystems, líder do mercado de importação de tecnologia dermatológica na América Latina, apostou na Quanta System por sua tradição e credibilidade no mercado internacional, mas também por suas inovadoras possibilidades para o laser. As tecnologias Quanta reúnem as maiores inovações em laser dermatológico do mercado. São plataformas multifuncionais que podem atender casos clínicos específicos ou praticamente todas demandas de tratamentos dermatológicos, por laser, conhecidas. Sempre através de emissores puros que garantem resultados muito superiores a outras tecnologias que utilizam a estratégia de utilizar o mesmo meio emissor filtrado para conseguir diferentes comprimentos de onda.