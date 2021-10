Lasanha de Berinjela FIT

Para os consumidores que desejam inovar na cozinha, a nutricionista da Magro compartilha uma receita saudável que agrada a diversos paladares. A Lasanha de Berinjela Light é uma opção que pode ser preparada por toda família, seja para um almoço de domingo ou uma ocasião especial.

A Lasanha é um prato no qual relembra muitos momentos especiais e, claro ótimas recordações! Elaborada com Sal Light Magro, a sugestão preparada com fatias de berinjela traz ainda mais sabor e saúde para o dia a dia. Veja o passo a passo:

Lasanha de Berinjela Light

Ingredientes do Molho:

500g de carne moída

3 dentes de alho picados (10g)

1 colher (sopa) rasa de Sal Light Magro (12g)

1 cebola picada (100g)

1 colher (sopa) de azeite (12ml)

1 embalagem de molho de tomate (340g)

1 xícara (chá) de água (200ml)

1 colher (chá) de colorau (5g)

Cheiro verde a gosto

Massa:

2 berinjelas médias cortadas em fatias finas (300g cada)

Recheio:

300g de ricota esfarelada

Modo de Preparo:

Molho: Em uma panela coloque o azeite, o alho, a cebola, o sal e leve ao fogo até dourar. Em seguida acrescente a carne moída e deixe cozinhar. Coloque o molho de tomate, a água e deixe cozinhar até levantar fervura, desligue o fogo, acrescente o cheiro verde e reserve.

Montagem: Em um refratário retangular (30cmx21cm), monte a lasanha colocando uma camada de molho, uma camada de berinjela crua e outra camada de ricota. Repita as camadas e finalize com o molho. Salpique com a ricota e cubra com papel alumínio. Leve ao forno preaquecido à 200ºC por aproximadamente 50min.

Rendimento: 17 porções de 100g

Dificuldade: fácil

Preparo: 1hora