Um homem que corria o risco de ser preso largou a droga no mato e deu no pé no final da manhã deste domingo em Santa Bárbara d’Oeste. A equipe dos GMs Gesiel e Edmar mais a caldela Tandera deram conta do recado na ação que aconteceu na rua Costa Rica, sem número, Bairro Santo Antônio por volta das 11:55.

Durante o patrulhamento preventivo na região, a equipe de Canil visualizou um homem pardo, de bermuda clara, camisa preta saindo de uma área verde. Ao perceber a proximidade da viatura passou a correr, atitude que despertou suspeita da equipe. Foi realizado o acompanhamento, porém o rapaz conseguiu se livrar da abordagem.

Retornando ao local onde ele foi avistado, na mata, foi efetuada varredura utilizando a cadela de detecção de odor Tandera que localizou os entorpecentes.

Sendo assim descritos:

* 81 porções de maconha;

* 3 pedaços de maconha.

* 116 pedras de crack;

* 92 pinos de cocaína;

*342 pinos vazios para acondicionar cocaína.

Dados apresentados no plantão policial onde todo o material foi apreendido.