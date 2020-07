Lar dos Velhinhos se posiciona após casos de coronavírus

O Lar dos Velhinhos de Americana – São Vicente de Paulo – se posicionou nas redes sociais nesta quinta-feira após registrar quatro mortes por coronavírus e confirmar 39 casos da doença. Veja a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo de Americana

23/07/2020

Confirmação de casos de COVID-19 entre moradores e funcionários

A Diretoria do Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo de Americana vem a público esclarecer que a entidade vem tendo casos confirmados de COVID-19, entre seus moradores e funcionários, mesmo diante de todas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades competentes.

Informamos que a evolução dos casos no interior da entidade avançou de modo muito rápido em uma semana, tendo dito os primeiros registros em 23/06/2020 de 1 idosa e 3 funcionários e após cada semana, idosos e funcionários começaram a apresentar sintomas, sendo monitorados e isolados conforme cada caso. À medida que novos casos foram sendo identificados como suspeitos e até confirmados, a entidade foi incorporando novas medidas de controle, testagem, encaminhamentos médicos, entre as já praticadas de higiene, limpeza, desinfecção, reforço alimentar e isolamentos.

Contudo, por decisão da entidade, foram repetidos novos testes em idosos e funcionários entre os dias 21 e 22/07 e para nossa surpresa, um aumento significativo de casos positivo, mesmo a maioria não apresentando sintomas.

Foram internados, ao longo deste tempo, com suspeita de COVID: 4 idosos, 1 idosa já testada positivo e mais 3 idosos com outras comorbidades. Destes, 3 idosos evoluíram a óbito, sendo 2 por COVID e 1 com diagnóstico de câncer e histórico de AVC, também apresentando resultado positivo, após o óbito. Permanecem, portanto, hospitalizados: 4 idosos – aguardando resultado.

Na entidade, estão isolados 18 idosos com resultado positivo, 5 com resultado em teste rápido negativo, aguardando resultado do PCR e 1 idosa permanece na casa da família desde o início deste mês.

Do total de funcionários, testados positivo desde 23/06, somam até a presente data 18 casos, sendo que 2 aguardam resultado do exame.

A entidade ampliou seu quadro de pessoal para reforço em todas as equipes desde meados de Maio, com funcionários exclusivos para as áreas de isolamento e também para suprir eventuais afastamentos médicos e vinha mantendo a Equipe completa para atendimento conforme necessidade, dentro dos padrões de qualidade e segurança que a entidade sempre adotou.

Infelizmente estamos diante de um vírus altamente invasivo, que surpreendeu a todos os funcionários, idosos e familiares, mesmo diante de todas as medidas preventivas e restritivas de acesso desde o início da pandemia, não foi possível impedir sua entrada e avanço.

Diante do novo cenário, a entidade adotou um isolamento reverso, a partir de 22/07/2020, para proteção dos idosos testados negativos e ainda, por união dos funcionários, a entidade decidiu por apoiar um regime de atendimento emergencial de profissionais que se disponibilizaram a permanecer residindo na entidade pelo período de 15 dias, de modo especial, os que já tiveram contato com o vírus e estão em boas condições de saúde para trabalhar, visando preservar a vida dos demais funcionários não atingidos e seus grupos familiares. Assim, a entidade restringiu o acesso total à entidade por este período, transferindo parte de seu atendimento remoto e na unidade da Creche São Vicente de Paulo.

A entidade agradece a todas as manifestações de carinho, orações, apoio e doações recebidas, que têm sido fundamentais para nós, de modo especial dos familiares que vem sendo informados a cada momento das condutas adotadas pela entidade e da situação de cada idoso/ familiar.

Queremos esclarecer, ainda, que: temos recebido apoio das autoridades públicas, de Assistência Social, de Saúde, da Sociedade São Vicente de Paulo em todas as etapas e medidas necessárias; que todos os idosos que estão acolhidos na entidade, passam bem, estão estáveis, recebendo as medicações necessárias, muitos sem sintomas, sendo monitorados pela nossa Equipe de Cuidadores e de Enfermagem, com suporte médico de referência do município; estão recebendo alimentação reforçada, adaptada a cada necessidade nutricional e preparadas em outro ambiente, por supervisão da nossa Nutricionista e encaminhadas à entidade totalmente embaladas em materiais descartáveis, individualmente identificadas, conforme todas as recomendações sanitárias para tal.

Assim, permanecemos contando com o apoio que sempre obtivemos da cidade de Americana. Doações serão muito bem vindas, tanto em produtos físicos, a serem entregues à Av. Campos Salles, nº 950 (Creche São Vicente de Paulo de Americana), das 08h às 16h30 e também por doações financeiras pelo Banco Itaú. Agência 1578, Conta Corrente: 19600-6, em nome da Vila de São Vicente de Paulo de Americana – CNPJ: 43.263.821/0003-95.

Os idosos são nossa maior riqueza e temos certeza que para muitos que nos acompanham também! Vamos lutar juntos contra este terrível vírus que vem acometendo cada vez mais pessoas!

Roguemos as bençãos de Deus por nossos idosos, funcionários, seus familiares e a todos que estejam passando por esta situação! Nossos sinceros agradecimentos a todos!

São Vicente de Paulo! Rogai por nós!

DIRETORIA e EQUIPE