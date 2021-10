Lançada Melatonina Fast

A Equaliv, empresa do grupo farmacêutico Althaia, anuncia o lançamento da Melatonina Fast, suplemento alimentar recém aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Hormônio fabricado naturalmente pelo corpo é ligado ao ciclo circadiano (relógio biológico), período de 24 horas no qual o metabolismo humano se baseia para entrar em funcionamento.

Anteriormente, o produto só era encontrado em outros países, como nos EUA, por exemplo. Na semana passada esse registro foi concedido, após uma Consulta Pública, possibilitando que indústrias fabriquem e vendam o produto.

Para Ricardo Ferrari, Gerente de Marketing do Grupo Althaia, “o lançamento desse produto vai ao encontro da filosofia da marca Equaliv, que é disponibilizar ao mercado produtos com alta tecnologia e qualidade para consumidores com diferentes necessidades, como o caso da Melatonina Fast”.

O produto ainda segue com algumas restrições, não sendo permitido o consumo por gestantes, lactantes e crianças. A Equaliv Melatonina Fast está disponível em duas versões: comprimido sublingual (caixa com 120 mini comprimidos) e em gotas (30ml).

“Optamos por sair do convencional que seria lançar uma cápsula ou comprimido e decidimos por formas farmacêuticas que facilitam o uso e a absorção pela mucosa da boca, explica Ricardo”

Importante dizer que existem uma série de consequências ao se consumir melatonina sem orientação, inclusive o horário em que o hormônio deve ser tomado é muito importante. Se for consumido muito cedo, ele mexe com o organismo e seu excesso também é um problema. A produção de melatonina depende de cada indivíduo e a suplementação do hormônio, sem orientação médica, pode ser exagerada.