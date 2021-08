Lagoa do Tancredi passa por desassoreamento

As obras de desassoreamento da Lagoa Berinjela, entre as regiões do Bosque dos Ipês e Residencial Tancredi, prosseguem na cidade. Começou nesta sexta-feira (27), a extensão da canalização para escoamento de água no local, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

Posteriormente, será executada e construção de passeio público e a retirada de vegetação mais fina.

Os trabalhos de desassoreamento começaram em 21 de junho. A água da represa foi esgotada, o caminho de acesso para as máquinas foi construído e iniciada a retirada do barro.

A realização da obra foi discutida com o prefeito Chico Sardelli, junto aos moradores do Tancredi, Bosque dos Ipês, Associação de Moradores, promotoria e a prefeitura, Sosu e Meio Ambiente, que fez o licenciamento para executar o serviço, segundo o secretário da Sosu, Adriano alvarenga Camargo Neves.

Máquinas e caminhão foram locados para executar os serviços. A área da lagoa é de 23 mil metros quadrados.

O trabalho é realizado por meio de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) entre a prefeitura e o Ministério Público. A previsão é concluir a obra até o final do ano.