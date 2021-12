Ladrões levam 25 notebooks da escola Lacava em SB

Ladrões invadiram e levaram 25 notebooks e mais diversos produtos da escola Heloiza Therezinha Murbach Lacava em Santa Bárbara d’Oeste. Uma professora postou a mensagem abaixo, que circulou em várias redes sociais. Junto com a mensagem relatando o que foi levado, existe um pedido de ajuda para que se recupere o material usado na escola.

Todos notebook estão em nome do Governo do Estado de São Paulo e são travados para uso.

As imagens já estão com a polícia, porém, contamos com a colaboração de todos.