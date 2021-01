Um ladrão que roubou um bar no bairro Cidade Jardim esta segunda-feira mandou o dono se deitar no chão para fazer a limpa no caixa. O assalto aconteceu em Americana, na rua das Magnólias esquina com a rua dos Cravos. O local é o antigo bar do João Branco, hoje administrado pelo irmão Luiz Branco.

Veja o vídeo abaixo.