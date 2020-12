Ladrão faz limpa em loja no centro de SB

A loja física da SBRana no centro de Santa Bárbara d’Oeste foi roubada na madrugada desta sexta-feira. As câmeras de vídeo mostram que o ladrão entrou por volta das 3h15, mas usava máscaras. As proprietárias calculam em valores de cerca de R$ 8 mil em mercadorias. A loja fica na rua Riachuelo e foi inaugurada recentemente.

Depois do ataque do homem, uma mulher que passava pela rua, se aproveitou que a loja estava “aberta” entrou e ainda escolheu algumas peças. O segundo ataque foi por volta das 4h10.

Imagens da loja, se puderem divulgar seria ótimo. A população precisa saber dessas barbaridades pra ficar atenta.