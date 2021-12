Ladrão do jazz pego pela DIG em Americana. Anunciava na OLX

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana acabou por prender o ‘ladrão do jazz’ esta segunda-feira. As investigações sobre furto e receptação de instrumentos musicais que ocorreu em uma loja de música de Americana levou os agentes até um casal que oferecia os produtos em sites de compra e venda de produtos usados.

Diversos instrumentos foram subtraídos por criminosos que entraram no estabelecimento comercial quebrando a trava da janela blindex do terceiro andar do prédio, dando um prejuízo em torno de R$ 70 mil para as vítimas. Foram apreendidos quatro Relógios de Pulso, um SAX SOPRANINO, UM SAX ALTO, UM SAX RETO, UM NOTEBOOK, três telefones celulares e um HD externo.

A equipe da DIG descobriu que alguns desses instrumentos musicais furtados estavam sendo anunciados para compra na internet com valor muito abaixo do comum e, após investigações foi identificado o fornecedor da mercadoria furtada. A ação aconteceu na Chácara Machadinho e foram detidos o tecnólogo (indiciado), I. T. B., 49, e o estudante (autor) J. M. A., 29.

A autoridade policial providenciou ordem judicial de busca e que foi cumprida na manhã de hoje, culminando com a apreensão dos instrumentos musicais anunciados, e que foram reconhecidos pela vítima, além de 04 (quatro) relógios de marcas de alto valor e uma arma de fogo irregular.

No local foi preso em casal, que foi levado até a DIG, para as providências de Polícia Judiciária.