Ladrão chega atirando no bar, atinge 1 e é pego na sequência

Um ladrão chegou atirando em um bar na rua das Rosas, região da Cidade Jardim em Americana e atingiu ao menos uma pessoa na tarde deste sábado.

As Informações preliminares indicam ‘tentativa de roubo’ na rua das Rosas em Americana. O ladrão acabou efetuando disparos na vítima e levando pertences que estavam com ela. O ladrão foi abordado por uma equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana) ainda no bairro vizinho, na vila Mathiensen.

O assaltante foi detido juntamente com a arma de fogo e os pertences da vítima- que foi socorrida pela UR ao Hospital Municipal.

Recuperados uma corrente e um relógio.