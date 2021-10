Ladrão burro esquece celular no local do crime

Um ladrão se deu mal depois de ter esquecido o telefone celular no local do crime em Americana. O caso aconteceu na noite da quinta-feira (14) e foi registrado como tentativa de rouba a residência, na Avenida Santino Faraone, região das Praias da cidade. Segundo o Boletim de Ocorrência, três homens invadiram o imóvel e ameaçaram o morador da casa. Porém, a vítima gritou por socorro e os bandidos desistiram do delito.

Após a tentativa do crime, os bandidos fugiram e um deles acabou esquecendo objeto no local. O policiamento foi acionado e apreendeu o aparelho. Polícia civil coordena investigação, afim de prender os criminosos.

Após policialpadrao.com.br