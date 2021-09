O lado sombrio de Arthur Conan Doyle

Situações antagônicas: o ceticismo e o ocultismo, sob o ponto de vista de um estudioso da relação entre a mente e a matéria, fazem parte do enredo eletrizante do conto Parasita. Escrito em 1894 por Arthur Conan Doyle, o audiolivro chega à plataforma de streaming Tocalivros, pelo selo Tocalivros Clássicos.

Austin Gilroy estuda fisiologia e conhece um professor que pesquisa o ocultismo. O jovem é apresentado a uma mulher de meia-idade conhecida como senhorita Penclosa, que tem poderes psíquicos e é esposa do professor. Agatha, a noiva do cético Gilroy, é colocada em transe para provar os poderes da antagonista, que também pratica os poderes no cientista. O resultado dos transes hipnóticos é o despertar do melhor e do pior de Gilroy.

Relatada em forma de diário, o cientista registra os pensamentos e narra o que aconteceu em cada dia. Ele chega à conclusão de que a mulher é um “parasita” com a intenção de se alojar no seu sistema nervoso e controlá-lo. Angustiado, luta contra Penclosa e promete vingança. A obsessão inimaginável é relatada com um texto envolvente, surpreendente e que incorpora o ouvinte nos tormentos do cientista.

A novela de 31 capítulos foi ambientada em ações de áudio com tecnologia binaural e trouxe uma nova característica: as palavras usadas pela senhorita Penclosa para hipnotizar suas vítimas estão em 360 graus, o que permite uma experiência totalmente nova. “A personagem fala diretamente na mente do ouvinte para que este seja um participante da história. As vozes adicionais dão a sensação de quem escuta estar ouvindo os mesmos sons que deixam o personagem principal louco. Um jogo sonoro no qual o ouvinte é um participante direto da ação”, aponta Clayton Heringer, produtor artístico da Tocalivros.

Ficha Técnica

Título: Parasita

Escritor: Sir Arthur Conan Doyle

Editora: Vermelho Marinho

Produtora: Tocalivros Studios

Selo: Tocalivros Clássicos

Duração: 2h04min31seg

Narradores: Thiago Ubaldo e Priscila Scholz

Data de Lançamento: 24/09/2021

Valor: R$ 40,00 (ou R$ 14,90 na assinatura ilimitada)

Sobre o autor: Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), autor das famosas histórias do detetive Sherlock Holmes teve uma obra extensa e também ligada ao ocultismo, da qual “Parasita” faz parte. Passou a se dedicar ao espiritualismo em 1887, mesmo ano da publicação de “Um Estudo em Vermelho”, primeira obra do ciclo de Sherlock Holmes.

Sobre o narrador: Thiago Ubaldo, ator, bacharel formado pela Faculdade Paulista de Artes em 2008. Trabalhou com renomados diretores do teatro brasileiro, como Roberto Vignati e Fernando Neves. Também se formou em atuação para Cinema e Tv pela Academia Internacional de Cinema em 2017.

Sobre a narradora: Priscila Scholz iniciou sua carreira em 1997. Como atriz já participou de inúmeros espetáculos adultos e infantis, e diversas produções de audiovisual. Sócia na empresa SóRiso Produções Teatrais Ltda., onde produz, dirige e cria peças teatrais. Componente do Coletivo Flama e da Cia. Ópera do Mendigo.